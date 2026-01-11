Außenminister Johann Wadephul erinnert die USA angesichts der Androhung einer gewaltsamen Einnahme Grönlands an die gemeinsame Verantwortung für Freiheit, Selbstbestimmung und Sicherheit in der Nato. „Natürlich gibt es auch zwischen engen Partnern immer wieder unterschiedliche Sichtweisen. Sie sollten aber nicht dazu führen, dass wir das große Ganze aus dem Blick verlieren“, warnte der CDU-Politiker vor einem Treffen mit seinem US-Kollegen Marco Rubio am Montag in Washington.Zu dem Gespräch mit Rubio sagte Wadephul in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“, es gebe eine ganze Menge Themen: „Wie lösen wir jetzt endlich den Konflikt in der Ukraine, den russischen Aggressionskrieg. Was geschieht mit Gaza? Was geschieht mit Iran?“ Trotz der jüngsten Differenzen betonte er: „Ich fahre zu Freunden, ich fahre zu Verbündeten.“