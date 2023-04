Südafrika will Internationales Strafgericht verlassen

Südafrika plant offenbar, aus dem Statut zum Internationalen Strafgerichtshof ICC auszutreten. Das berichteten südafrikanischen Medien und die BBC am Dienstag. Präsident Cyril Ramaphosa habe mitgeteilt, die Regierungspartei ANC habe beschlossen, dass es klug wäre, sich h vom ICC zurückzuziehen, da der Strafgerichtshof einige Länder nicht fair behandelt habe. Hintergrund dürfte aber der Haftbefehl sein,den das in Den Haag ansässige Weltgericht im März gegen Russlands Präsident Wladimir Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erließ. Er wird im August zum Gipfel der Brics-Staaten in Südafrika erwartet. Als ICC-Vertragsstaat wäre Südafrika verpflichtet, ihn festzunehmen.