Die Bundesregierung nimmt die Einladung der USA an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum G-20-Gipfel im Dezember in Miami „zur Kenntnis“. „Wir nehmen auch zur Kenntnis, dass Präsident Putin bisher nicht über die Einladung entschieden hat“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.

„Für die Bundesregierung gibt es angesichts des Kriegs in der Ukraine keine Normalität im Umgang mit Russland“, erklärte er. Die Vorbereitungen zum Gipfel seien im Gange, „auch zu dieser Frage“. Die Bundesregierung stimme sich dazu eng mit den Partnern ab.

US-Außenminister Marco Rubio hatte gesagt, die USA hofften, dass Putin die Einladung annehmen werde. Man denke, dass dies eine gute Gelegenheit sei, damit Putin nicht nur mit US-Präsident Donald Trump, sondern auch mit anderen Staats- und Regierungschefs ins Gespräch kommen könnte.

Von der EU-Kommission in Brüssel hieß es, Russland sei weiterhin Mitglied der G20 und habe das Recht, an G-20-Treffen teilzunehmen. Die Frage eines Journalisten, ob EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereit sei, sich physisch mit Wladimir Putin im selben Raum aufzuhalten, beantwortete ein Sprecher nicht. „Wir werden sehen, wie sich die Situation entwickelt, und möglicherweise können wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr sagen.“