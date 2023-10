Nach einer großen Konferenz in Malta mit Vertretern aus mehr als 60 Staaten sieht die Ukraine Fortschritte für ihre Friedensformel zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Die hohe Teilnehmerzahl zeige eine wachsende Unterstützung für die Formel, die unter anderem die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine vorsieht, teilte das Präsidialamt in Kiew am Sonntag mit. Die Konferenz in Valletta diente der Ukraine zur Vorbereitung ihres geplanten Friedensgipfels. Der Leiter des ukrainischen Präsidentenamtes, Andrij Jermak, hatte schon am Samstag konkrete Ergebnisse des Treffens angekündigt, ohne jedoch Details zu nennen. "Wir bringen den Frieden näher", sagte er. Deutschland war nach Angaben aus Regierungskreisen auf "hoher Beamtenebene aus dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt" vertreten.