25. Oktober 2018, 18:46 Uhr Vor der Wahl Hessische Dynamik

Die CDU entwirft Szenarien, die Kanzlerin macht Wahlkampf. Bouffier und seine Partei müssen sich am Sonntag auf schmerzhafte Verluste einstellen.

Von Susanne Höll , Fulda

Kanzlerin Angela Merkel hat im hessischen Wahlkampfendspurt eindringlich an christdemokratische Anhänger appelliert, trotz Verdrusses über die große Koalition in Berlin der CDU am Sonntag die Stimme zu geben. Es gehe bei dieser Wahl um Hessen, "die Heimat", sagte Merkel am Donnerstag bei der letzten großen Parteiveranstaltung mit dem Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten Volker Bouffier in Fulda. Sie wisse um die Verärgerung der Wähler über das schlechte Erscheinungsbild der großen Koalition im Bund. Sie bat die Anhänger, für die Hessen-CDU zu werben, auch wenn sie dann wegen der Berliner Dinge womöglich "etwas beschimpft" würden.

Bouffier und seine Partei müssen sich am Sonntag auf schmerzhafte Verluste einstellen. Von den gut 38 Prozent bei der Landtagswahl 2013 ist die Partei weit entfernt, kann nach Umfragen noch mit circa 27 Prozent rechnen. Obwohl die Grünen in Hessen kräftig zulegen, ist es fraglich, ob es für eine Neuauflage der schwarz-grünen Landesregierung reicht. Bouffier ist offen für ein Jamaika-Bündnis mit der FDP; eine große Koalition mit den Sozialdemokraten wäre für ihn erklärtermaßen die am wenigsten wünschenswerte Regierungsoption. Nach Umfragen sind rechnerisch auch Bündnisse ohne CDU-Beteiligung möglich, etwa eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP oder eine Kooperation der Sozialdemokraten mit den Grünen und der Linkspartei. Vor einer solchen Zusammenarbeit warnte Bouffier auch in Fulda noch einmal.

Der hessischen Landtagswahl wird wegen der zu erwartenden Stimmenverluste für CDU und SPD auch bundespolitische Bedeutung zugesprochen. Spekuliert wird etwa über einen Rückzug der SPD aus der großen Koalition. Falls die Bundesregierung tatsächlich scheitern sollte, rechnet CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer mit einer raschen Neuwahl im Bund. "Sollte diese Regierung jetzt auseinanderbrechen, wird es auf Neuwahlen herauslaufen", sagte Kramp-Karrenbauer nach einer Meldung der Agentur dpa bei einem Auftritt in Frankfurt. Die Lage der drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD sei angespannt. "Deswegen kann, glaube ich, niemand zu 100 Prozent sagen, wie stabil das bleibt, was sich vor allem an Dynamiken in den einzelnen Parteien entwickelt", wurde sie zitiert.