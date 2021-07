Die Partei Klimaliste mischt nun offiziell auch auf Bundesebene mit. Vertreter der Gruppe gaben am Freitag die Gründung der neuen Bundespartei Klimaliste Deutschland bekannt. Bislang waren Aktivisten der Klimaliste nur auf Kommunal- und Landesebene aktiv. Über Landeslisten zur Bundestagswahl antreten will die Klimaliste aber nicht. Sie wird bei der Bundestagswahl am 26. September nicht als Partei wählbar sein. Einbringen will sie sich über Direktkandidaten. Mindestens 70 will die Klimaliste deutschlandweit aufstellen. Das Gründungsprogramm fokussiert sich auf den ökologischen Wandel. Themenschwerpunkte sind der Kampf gegen den Klimawandel, ein Aus des Verbrennungsmotors ab 2025 und ein sozialer Ausgleich über ein Klimageld.