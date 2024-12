Nach dem Bruch der Ampelkoalition sollen im nächsten Jahr drei der geplanten Sitzungswochen des Bundestags bis zum März gestrichen werden. Nach Angaben des Bundestags muss der Vorschlag des Ältestenrats noch vom Parlament bestätigt werden. Demnach kommt der Bundestag in der letzten Januarwoche zu einer Sitzungswoche zusammen. Am 11. Februar soll eine Plenarsitzung mit einer letzten Debatte vor der für den 23. Februar geplanten Neuwahl stattfinden. Die geplanten Sitzungswochen in der dritten Januarwoche, der dritten Februarwoche und der zweiten Märzwoche entfallen. Am 16. Dezember sollen die Abgeordneten über die Vertrauensfrage von Kanzler Olaf Scholz (SPD) abstimmen.