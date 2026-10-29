Die Jugend-Gruppierung „Gen Z regelt“ fordert von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und der Bundesregierung insgesamt mehr Gehör. „Es reicht uns!“, beginnt das Schreiben. „Ihre Sparpolitik nimmt uns jede Hoffnung“, heißt es weiter in dem offenen Brief an Merz, den bis zum Donnerstagmittag rund 22 500 Menschen unterzeichnet hatten. „Hören Sie uns endlich zu!“ Das Schreiben hat einige prominente Erstunterzeichner. In dem Brief wird eine „Politik auf dem Rücken der jungen Generation“ kritisiert. „Wenn eine ganze Generation erlebt, dass sie nur gebraucht, aber nie gefördert wird, verliert sie das Vertrauen in die Demokratie.“

Die Verfasser zählen auf, was sie bemängeln: „Marode Schulen, zu wenig Lehrpersonal, die Klimakrise, Krieg in Europa, steigende Preise und dann noch Wehrdienst und Musterung: Das alles, ohne dass Sie uns zuhören, unsere Ängste ernstnehmen und Einwände einbeziehen.“ Beklagt werden eine Kürzung künftiger Renten, fehlende Fachkräfte sowie gestrichene Programme der Kinder- und Jugendhilfe.

Als Losung geben die Unterzeichner aus: „Wir gehen raus. Wir bleiben friedlich. Wir bleiben laut.“ Zur Art des Protests heißt es: „Wir wollen solidarisch auf die Straße gehen. Wir sind überparteilich. Bei uns ist kein Platz für Diskriminierung jeder Art. Wir stehen für eine demokratische Gesellschaft, in der alle gleich viel zählen – auch die junge Generation.“ Aufgerufen wird dabei zu Demonstrationen in mehr als 20 Städten an diesem Samstag.

Zu den Erstunterzeichnern gehören Linken-Bundestagsfraktionschefin Heidi Reichinnek, der Musiker Bela B, Ruben Neugebauer von der Flüchtlingsorganisation Leave No One Behind, die frühere Grünen-Chefin Ricarda Lang sowie das Führungsduo der Grünen Jugend, Henriette Held und Luis Bobga.