1. August 2019, 18:26 Uhr Vor dem Kollaps Masterplan für den Wald

Deutschlands Wälder sollen mit einem Masterplan vor dem Kollaps bewahrt werden. Dafür fordern die Forstminister der Union vom Bund in den kommenden vier Jahren 800 Millionen Euro, die den Ländern für akute, aber auch langfristige Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden sollen. Die "Moritzburger Erklärung" wurde Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag in einem Waldstück bei Dresden überreicht. Die Länder sollen sich finanziell beteiligen, sodass die Summe am Ende bei mehr als einer Milliarde Euro liegen soll. Klöckner brachte als Geldquelle den Klimafonds der Bundesregierung ins Gespräch.