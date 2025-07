Die Sozialdemokraten blasen zum Angriff auf Ursula von der Leyen und Manfred Weber – und bleiben doch in der Defensive. Was hinter der merkwürdigen Vertrauensabstimmung im Europaparlament steckt.

Von Josef Kelnberger, Straßburg

Iratxe García und Manfred Weber, so viel steht fest, können einander furchtbar auf die Nerven gehen. Das war zu erkennen, als die Spanierin, Fraktionschefin der Sozialdemokraten im Europaparlament, am Dienstag auf eine Statistik angesprochen wurde, die der Deutsche, Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), hatte erstellen lassen. „Seit einer Woche geht er damit nun hausieren“, sagte García in höchster Erregung. „So etwas ist kindisch!“