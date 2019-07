In den vergangenen Tagen ist Ursula von der Leyen mehrfach in die Stadt ihrer Geburt zurückgekehrt. Am 8. Oktober 1958 kam sie im belgischen Brüssel zur Welt, wo seit ihrem Geburtsjahr die Geschicke der EU-Kommission geleitet werden. In Brüssel versuchte die Kandidatin für den Kommissionsvorsitz bei den Fraktionen im EU-Parlament für sich zu werben, um Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker zu werden.