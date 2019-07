4. Juli 2019, 10:43 Uhr EU Tusk wirbt um die Grünen

Im EU-Parlament versucht Ratspräsident Tusk die Abgeordneten von der Deutschen als nächster Kommissionspräsidentin zu überzeugen. Verfolgen Sie die Debatte im Livestream.

Die Nominierung von Ursula von der Leyen als nächste Kommissionspräsidentin hat in der europäischen Politik für große Aufregung gesorgt. Viele Politiker lehnen die deutsche Verteidigungsministerin ab, weil sie bei der Europawahl nicht als Spitzenkandidatin angetreten, sondern Teil eines Hinterzimmerdeals der Staats- und Regierungschefs sei.

Im Europaparlament hat der noch amtierende Ratspräsident Donald Tusk versucht, die Abgeordneten davon zu überzeugen, von der Leyen in zwei Wochen in das höchste europäische Amt zu wählen.

In seiner Rede sagte Tusk, Parlament und Europäischer Rat seien beide demokratische Einrichtungen, die zusammenarbeiten und Beschlüsse gemeinschaftlich fassen sollten. In seiner Rede richtete sich Tusk insbesondere an die Fraktion der europäischen Grünen und erwähnte unter anderem die Geschlechterparität in dem vom Rat vorgeschlagenen Personalpaket. Erstmals in seiner Geschichte habe der Rat zwei Frauen und zwei Männer für die wichtigen Ämter vorgeschlagen.

In der Fraktion der europäischen Grünen sind 74 Abgeordnete versammelt. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Frage, ob von der Leyen ins Amt gewählt wird. Tusk appellierte an "alle Partner", die Grünen in den Ernennungsprozess miteinzubeziehen, auch wenn es aus deren Reihen bislang keinen Staats- oder Regierungschef im Europäischen Rat gebe. Das werde er auch von der Leyen noch persönlich sagen. Grün sei die Farbe der Hoffnung.