4. Juli 2019, 10:43 Uhr EU Tusk wirbt um die Grünen

Im Europäischen Parlament debattieren die Abgeordneten über die Zukunft der Europäischen Union.

Ratspräsident Tusk wirbt für die als Kommissionspräsidentin nominierte Ursula von der Leyen.

Explizit erwähnt Tusk die Grünen, die bei der erweiterten Postenvergabe berücksichtigt werden sollten.

Die Nominierung von Ursula von der Leyen als nächste Kommissionspräsidentin hat in der europäischen Politik für große Aufregung gesorgt. Viele Politiker lehnen die deutsche Verteidigungsministerin ab, weil sie bei der Europawahl nicht als Spitzenkandidatin angetreten, sondern Teil eines Hinterzimmerdeals der Staats- und Regierungschefs sei.

Im Europaparlament hat der noch amtierende Ratspräsident Donald Tusk versucht, die Abgeordneten davon zu überzeugen, von der Leyen in zwei Wochen trotzdem in das höchste europäische Amt zu wählen.

In seiner Rede sagte Tusk, der Rat der Staats- und Regierungschefs sei genauso demokratisch legitimiert wie das Europaparlament. "Letztlich müssen wir uns gegenseitig respektieren und miteinander arbeiten, denn nur dann können wir Vertrauen aufbauen und Europa zum Besseren verändern", sagte Tusk. Vor der Entscheidung über die EU-Spitzenjobs habe er sich viele Male mit Vertretern des Parlaments getroffen, "um sicherzustellen, dass die Entscheidungen wirklich gemeinsam sind".

Tusk richtete sich insbesondere an die Fraktion der europäischen Grünen und erwähnte unter anderem die Geschlechterparität in dem vom Rat vorgeschlagenen Personalpaket. Erstmals in seiner Geschichte sollen zwei Frauen und zwei Männer die wichtigen Ämter übernehmen.

Die Grünen sind aus der Wahl als viertgrößte Fraktion hervorgegangen. Die Abgeordneten spielen eine wichtige Rolle bei der Frage, ob von der Leyen ins Amt gewählt wird. Tusk appellierte an "alle Partner", die Grünen in den Ernennungsprozess der neuen Kommission miteinzubeziehen, auch wenn es aus deren Reihen bislang keinen Staats- oder Regierungschef im Europäischen Rat gebe. Das werde er auch von der Leyen noch persönlich sagen. Grün sei die Farbe der Hoffnung.

Der Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Philippe Lamberts, bedankte sich bei Tusk für die freundlichen Worte. Der Wille, die Grünen einzubinden, sei allerdings offenbar nicht überall so homogen verteilt. Die großen Parteien im Parlament hätten in der Lage sein sollen, sich mit breiter Mehrheit auf einen Kandidaten als Kommissionspräsidenten zu einigen. Der Rat hätte dann nur die Möglichkeit gehabt, diesen zu akzeptieren und offiziell vorzuschlagen. Im Parlament habe allerdings der politische Wille gefehlt. Sollte das Parlament geschwächt aus den vergangenen Tagen hervorgehen, so sei es dafür selbst mitverantwortlich.

Für die Europäische Volkspartei kündigte der Spanier Esteban González Pons an, die EVP werde die Kandidatur von der Leyens aus Verantwortung unterstützen. Er kritisierte den Ernennungsprozess aber scharf. Der Rat habe zwar das Recht, dem Parlament einen Kandidaten vorzuschlagen, aber er habe nicht das Recht, alle Kandidaten zu ignorieren, über die die Bürger abgestimmt haben. Laut dem aktuellen Vorschlag des Rats soll keiner der Spitzenkandidaten der Europawahl einen der Top-Posten bekommen.

Während die Abgeordneten in Straßburg diskutierten, ist von der Leyen in Brüssel mit dem amtierenden Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zusammengekommen. Bei einem gemeinsamen Fototermin begrüßten sich beide mit einer Umarmung. Fragen von Journalisten beantworteten die beiden nicht.