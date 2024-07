Für Ursula von der Leyen geht es an diesem Donnerstag um alles oder nichts. Sie stellt sich ihrer Wiederwahl im Europaparlament. Von den Staats- und Regierungschefs wurde sie bereits für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin nominiert, doch die Abgeordneten des Parlaments in Straßburg haben das letzte Wort. Am Morgen hat die Deutsche eine Rede im Parlament gehalten, in der sie ein breites Themenspektrum abbildete – von den Kriegen in Gaza und der Ukraine über Landwirtschaftssubventionen bis hin zu Online-Mobbing. Sie dürfte versucht haben, ein politisch breites Spektrum von Abgeordneten anzusprechen.