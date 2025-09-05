EU Wie Putins Störfunk von der Leyen in Bedrängnis bringt 5. September 2025, 14:12 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

War das Flugzeug der Kommissionspräsidentin wirklich Opfer von russischem GPS-Jamming? Die Geschichte wirkte spektakulär, nun löst sie sich in Mutmaßungen auf – und beschert dem Kreml einen PR-Erfolg.

Von Josef Kelnberger und Hubert Wetzel, Brüssel

