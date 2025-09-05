Es gehört zum Wesen von Verschwörungstheorien, dass sie sich nicht widerlegen lassen. Jedes Argument, das man dagegen vorbringt, gilt als Beweis, wie infam das Lügenkonstrukt doch sei. Wer in der politischen Öffentlichkeit tätig ist, sollte deshalb darauf achten, solche Theorien gar nicht erst entstehen lassen. Die EU-Kommission ist in den vergangenen Tagen im Verbund mit der bulgarischen Regierung an dieser Aufgabe gescheitert. Und so kursiert nun die Verschwörungstheorie, Präsidentin Ursula von der Leyen habe zu PR-Zwecken eine tödliche Bedrohung aus dem dunklen Reich Wladimir Putins erfunden.
EUWie Putins Störfunk von der Leyen in Bedrängnis bringt
Lesezeit: 4 Min.
- Ein mutmaßlicher russischer GPS-Störangriff auf von der Leyens Flugzeug in Bulgarien entpuppt sich als fragwürdig, da Flugdaten nur minimale Verspätung zeigen.
- Die EU-Kommission bestätigte zunächst das Jamming basierend auf bulgarischen Angaben, die bulgarische Regierung widersprach später ihren eigenen Aussagen.
- Der Vorfall beschert dem Kreml einen PR-Erfolg, da nun Verschwörungstheorien über erfundene Bedrohungen zu PR-Zwecken kursieren.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
War das Flugzeug der Kommissionspräsidentin wirklich Opfer von russischem GPS-Jamming? Die Geschichte wirkte spektakulär, nun löst sie sich in Mutmaßungen auf – und beschert dem Kreml einen PR-Erfolg.
Von Josef Kelnberger und Hubert Wetzel, Brüssel
