Sollte es noch einen Zweifel an Ursula von der Leyens Unabhängigkeit gegeben haben, dann ist der an diesem Freitag endgültig aus der Welt geschafft worden. Auch wenn die CDU-Politikerin vierzehn Jahre lang unter Angela Merkel im Kabinett saß - als gewählte Präsidentin der neuen EU-Kommission ist sie binnen weniger Wochen ganz und gar zu ihrer Chefin geworden. Das machte ihr Auftritt an der Seite der Kanzlerin am Freitag deutlich: Freundlich im Ton und klar in den Ansprüchen präsentierte sich von der Leyen und lächelte ihre ehemalige Kanzlerin dabei so selbstbewusst an, dass einen glatt das Gefühl beschleichen konnte, die Hierarchien zwischen beiden hätten sich bereits jetzt komplett verschoben.

So weit ist es natürlich noch nicht gekommen. Und doch erklärte von der Leyen am Ende des kurzen gemeinsamen Auftritts mit Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft im Jahr 2020, das Wichtigste für eine Präsidentschaft seien "Dynamik und ein großer Anspruch". Gemessen daran sei Deutschland einfach "vorbildlich". Wer die aktuelle Kritik an Merkels großer Koalition kennt, konnte das wahlweise als gönnerhafte Unterstützung oder kleine giftige Spitze gegen die Kanzlerin lesen.

Ansonsten freilich waren Merkel wie von der Leyen bemüht, die wichtigsten Aufgaben Europas zu skizzieren - und mögliche Konflikte allenfalls "als Gesprächsthema" anzusprechen. In der Debatte um eine Beteiligung des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei am Auf- und Ausbau des 5G-Netzes betonte Merkel, anders als die USA wolle Berlin keinen Anbieter namentlich ausschließen. Fest zugesagt sei aber, dass die Sicherheitsanforderungen für alle interessierten Anbieter "deutlich verschärft" würden. Von der Leyen fügte hinzu, die Kommission frage derzeit alle Mitgliedstaaten nach dem Stand ab. Entsprechend werde man in wenigen Wochen "ein gemeinsames Bild haben und dann gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie wir mit Chancen und Risiken umgehen".

Auch das heikle Thema mittelfristige Finanzplanung mochten beide allenfalls streifen. Merkel sagte, man habe noch ein Stück Weg vor sich, dementierte zugleich aber nicht, dass für Berlin eine Summe in Höhe von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts infrage komme, mehr aber auch nicht. Von der Leyen sagte, in der Frage sei "noch eine Strecke zu machen". Am wichtigsten sei ihr die Finanzierung des großen Themas Modernisierung, sei es die Wissenschaft, die Verteidigung, die Digitalisierung oder auch die Antwort auf die Migration. Dafür "braucht es eine angemessene Ausstattung", so von der Leyen.

Am Freitagabend skizzierte die künftige Präsidentin der Kommission in einer "Europa-Rede" am Brandenburger Tor die Zukunft der Gemeinschaft. Von der Leyen betonte dabei die Verdienste der USA, Großbritanniens und Frankreichs um die deutsche Einheit. "Ganz explizit" bezog sie die Nato "in diesen Dank für Jahrzehnte in Freiheit und Sicherheit" ein. Sie finde, die Nato habe sich "bei allen Holprigkeiten" bis in die letzten Wochen hervorragend als Schutzschirm der Freiheit bewährt.

Mit Blick auf die internationalen Entwicklungen mahnte von der Leyen, die Europäer könnten sich nicht mehr allein darauf verlassen, dass aus ihrer kulturellen Anziehungskraft auch politischer Einfluss erwachse: "Europa muss auch die Sprache der Macht lernen." Dies heiße, "eigene Muskeln aufzubauen, wo wir uns lange auf andere stützen konnten - etwa in der Sicherheitspolitik". Zudem müsse Europa die vorhandene Kraft gezielter einsetzen, wo es um seine Interessen gehe.

Auch müsse Europa mit Blick auf seine äußeren Interessen strategischer werden. So sei es "in unserem Interesse, dass der Westbalkan eine europäische Perspektive hat". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuletzt die Eröffnung der Gespräche über die EU-Aufnahme von Albanien und Nordmazedonien blockiert. Diese Beitrittsgespräche sollten laut von der Leyen beginnen. Wenn Europa dem Westbalkan keine Perspektive gebe, würden andere in diese Lücke stoßen.