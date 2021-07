"Ärmere Bevölkerungsgruppen trifft der Klimawandel schon jetzt am härtesten", sagt Ursula von der Leyen.

Treibhausgase senken, klimaneutral werden: Wie will die EU ihre Ziele erreichen? Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Interview über saubere Wirtschaft, fairen Wettbewerb und wie sich Europas Industrie vor Konkurrenten mit niedrigeren Umweltstandards schützen kann.

Interview von Karoline Meta Beisel, Brüssel

Das Ziel steht fest: Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und das Europaparlament haben sich in ihrem Klimagesetz geeinigt, dass die EU ihren Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren soll - um bis 2050 ganz klimaneutral zu werden. Europa war der erste Kontinent, der dieses Ziel ausgerufen hat. Seither haben auch Staaten wie die USA unter Joe Biden, Japan, Kanada, Neuseeland oder auch China ihre Klimaziele erhöht - oft allerdings, ohne dem abstrakten Ziel auch konkrete Maßnahmen folgen zu lassen, um diese Ziele auch zu erreichen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will an diesem Mittwoch ein umfassendes Gesetzespaket zum klimafreundlichen Umbau der europäischen Wirtschaft präsentieren. Vorab hat sie mit der Süddeutschen Zeitung und anderen europäischen Medien über ihre Pläne gesprochen.