"Eine Nation von Helden hat sich erhoben": Ursula von der Leyen am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg.

Ursula von der Leyen versucht dem Eindruck entgegenzutreten, die EU-Kommission habe die Nöte der Menschen in der Union aus den Augen verloren. Sie probiert es mit viel Pathos, bleibt in zu vielem aber vage.

Von Josef Kelnberger, Straßburg

Ursula von der Leyen lässt an diesem Mittwoch schon rein optisch keinen Zweifel daran, was der Dreh- und Angelpunkt ihrer Rede sein würde. Sie trägt, als sie als ans Mikrofon tritt, eine ukraineblaue Bluse und einen ukrainegelben Blazer, daran geheftet ein Bändchen in Ukraineblau und Ukrainegelb. Mit ihr ins Plenum des Europaparlaments gekommen ist Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Sie nimmt neben von der Leyen Platz und hört von dort aus deren Rede zur Lage der Europäischen Union zu. Und in dieser Rede geht es zunächst einmal um sie, also Olena Selenska, und um ihr Land, die Ukraine.