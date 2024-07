Ursula von der Leyen ist als Präsidentin der EU -Kommission wiedergewählt. 401 der 707 abstimmenden Abgeordneten des Europaparlaments votierten am Donnerstagmittag für die Deutsche. Es gab 284 Gegenstimmen, 15 Enthaltungen und sieben ungültige Stimmen.

Die Fraktionen von Europäischer Volkspartei, Sozialdemokraten und Liberalen hatten sich im Vorfeld bereits auf eine Wiederwahl verständigt. Diese drei Gruppen kommen zusammen genau auf 401 Stimmen. Allerdings war die Wahl geheim und es war im Vorhinein mit möglichen Abweichlern gerechnet worden, während die Grünen eine tendenzielle Zustimmung signalisierten.

Von der Leyen stand unter anderem wegen ihrer Klimapolitik, der Kontrolle der EU-Außengrenzen sowie zu viel Bürokratie für Unternehmen in der Kritik. Eine so deutliche Wiederwahl galt deshalb im Vorheld als unsicher. Es wurde ein Machtvakuum in der EU befürchtet, das nun abgewendet ist.

Im Streit um das Verbrenner-Aus verspricht sie Ausnahmen für E-Fuels

Am Morgen hatte die CDU-Politikerin eine thematisch breit angelegte Rede gehalten, in der sie ihre Pläne für die kommende Amtsperiode skizzierte.

Darin bekräftigte die 65-Jährige die Unterstützung für die Ukraine und demonstrierte die Entschlossenheit der Staatengemeinschaft gegenüber Russland. Die Reise des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zum russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisierte von der Leyen: Es habe sich nicht um eine „Friedensmission“, sondern um eine „Beschwichtigungsmission“ gehandelt. In diesem Zusammenhang warb von der Leyen für einen entschlossenen Kampf gegen Demagogen und Extremisten.

Außerdem kündigte sie einen neuen Wettbewerbsfonds an, ohne ein Volumen zu nennen. Er solle Teil des nächsten mittelfristigen Haushalts ab 2028 werden. Sie kündigte zudem an, das Personal der umstrittenen Grenzagentur Frontex zu verdreifachen. Für mehr Klimaschutz soll ein weiteres Zwischenziel im Klimagesetz verankert werden. Es sieht vor, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken.

Dass die CDU-Politikerin Ausnahmen für sogenannte E-Fuels verspricht, war bereits kurz vor ihrer Rede bekannt geworden. Die EU hat eigentlich beschlossen, dass von 2035 an nur noch Neuwagen zugelassen werden sollen, die kein klimaschädliches CO₂ ausstoßen. Die Bundesregierung hatte sich auf Drängen der FDP dafür eingesetzt, dass es Ausnahmen für E-Fuels geben soll.