Im Europäischen Parlament in Brüssel hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den europäischen Ansatz in der Impfstoff-Politik verteidigt. Es sei richtig, die Vakzine in Europa solidarisch zu bestellen und zu verteilen. Bislang seien 26 Millionen Impfstoffdosen ausgeliefert worden. 17 Millionen Menschen in der EU seien geimpft worden. Ziel sei es weiterhin, dass bis Ende des Sommers 70 Millionen Menschen geimpft werden. Das Virus könne nur zusammen besiegt werden: "Unser gemeinsamer Feind, das ist das Virus."

Die Kommissionspräsidentin räumte aber auch Versäumnisse ein: "Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion", sagte von der Leyen. Und vielleicht sei man sich auch zu sicher gewesen, dass das Bestellte pünktlich geliefert würde. Auch in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hatte von der Leyen bereits Fehler bei der Impfstoff-Beschaffung eingeräumt.

Von der Leyen steht schon seit Wochen in der Kritik, weil Pharmahersteller bislang weniger Corona-Impfdosen liefern können als erhofft oder versprochen. Daher laufen die Impfkampagnen in den Mitgliedstaaten nur schleppend an.

Die europäische Corona-Impfstrategie ist in Deutschland und einigen anderen EU-Staaten umstritten, wird aber von den großen Fraktionen im Parlament grundsätzlich unterstützt.

Abgeordnete haben aber bereits zuvor kritisiert, dass zu wenig über die Verträge mit den Impfstoffherstellern bekannt ist. Seit Monaten wird eine Offenlegung gefordert. Besonderes Augenmerk gilt der Frage der Haftung bei Problemen mit Impfstoffen. Mittlerweile können die Abgeordneten zumindest drei Verträge in Teilen einsehen.

Die Linke will einen Untersuchungsausschuss

Unmut hatten zudem Erwägungen der Kommission ausgelöst, im Streit mit Großbritannien über Impfstoffe im Notfall Kontrollen an der irischen Landesgrenze einzuführen. Von der Leyen hatte dieses Gedankenspiel bereits öffentlich bedauert und gesagt, solche Erwägungen hätte es nicht geben dürfen. Im Parlament wiederholte sie ihr Bedauern.

Die Fraktion der europäischen Linken will in der Debatte einen Untersuchungsausschuss zu den Corona-Impfstoffbestellungen der EU anregen. Das sagte Martin Schirdewan, Co-Fraktionschef der Linken im Europaparlament, der SZ.