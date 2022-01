Schon früher war die Empörung groß: Demonstranten protestieren in Berlin gegen die geplante Volkszählung im Mai 1987.

Von Markus Balser, Berlin

Welche Reaktionen eine Volkszählung auslösen kann? In Dortmund erinnern sie sich noch gut. Als der Platzwart am Morgen des 15. Mai 1987 ins Westfalenstadion kam, traute er seinen Augen nicht. Auf dem Rasen hatten Einbrecher einen Slogan hinterlassen: "Boykottiert und sabotiert die Volkszählung". Mähen half nichts gegen die Farbe. Dem Spiel BVB gegen den Hamburger SV am Abend drohte die Absage. Doch dem Platzwart und dem Leiter der städtischen Meldebehörde kam ein rettender Einfall. Sie ergänzten den Aufruf zum Boykott der Zählung um ein "nicht". Bundespräsident Richard von Weizsäcker machte den Spaß mit und erlaubte "Der Bundespräsident" davorzusetzen. Der Appell war gedreht, das Spiel und die TV-Übertragung gerettet.