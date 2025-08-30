Volkswagen ist in Brasilien wegen sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen in den 1970er- und 80er-Jahren zu einer millionenschweren Schadensersatzzahlung verurteilt worden. Ein Arbeitsgericht urteilte, dass die brasilianische Tochtergesellschaft des deutschen Autobauers VW do Brasil 165 Millionen Reais (umgerechnet knapp 30 Millionen Euro), Schadenersatz zahlen muss, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Dem Urteil zufolge waren damals Hunderte Arbeiter auf einer von VW betriebenen Farm im Amazonasgebiet für Rinderzucht entwürdigenden Arbeitsbedingungen, Schuldknechtschaft und bewaffneter Überwachung ausgesetzt.

Volkswagen kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Der Autobauer teilte mit, er wahre die Grundsätze der Menschenwürde und halte sich strikt an alle geltenden Arbeitsgesetze. Dem Urteil waren gescheiterte Vergleichsverhandlungen vorausgegangen.

Recherchen von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung zufolge hatte die brasilianische Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen die Volkswagen-Tochter VW do Brasil eröffnet. Demnach soll es auf der „Fazenda Volkswagen“ in den Jahren zwischen 1974 und 1986 systematische Menschenrechtsverletzungen gegeben haben. In der Klage ging es um Menschenhandel und explizit auch um die „Ausbeutung von Sklavenarbeit“.

Die Arbeiter hätten sieben Tage die Woche arbeiten müssen, mehr als zehn Stunden am Tag, ohne jede Bezahlung. Ihnen sei Gewalt angetan worden und man habe sie daran gehindert, die Farm zu verlassen. Den Ermittlern zufolge wurden diese mutmaßlichen Verbrechen wohl nicht von fest angestellten VW-Mitarbeitern begangen, sondern von Arbeitsvermittlern, den sogenannten Gatos (Katzen) und ihren Helfern, die im Auftrag von VW Tausende Leiharbeiter rekrutiert und beaufsichtigt haben sollen. Sie hätten ein System der Schuldknechtschaft entwickelt, in dem sie die Leiharbeiter zur Arbeit gezwungen und untereinander verkauft hätten. Unklar ist, ob es sich bei dem nun getroffenen Urteil um den gleichen Prozess handelt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der VW-Konzern für seine Kooperation mit der brasilianischen Militärdiktatur (1964 bis 1985) verantworten muss. Im Juli 2017 belegten Recherchen von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung, dass sich Volkswagen offenbar aktiv an der politischen Verfolgung und Unterdrückung von Regimegegnern auf dem Werksgelände bei São Paulo beteiligt hatte. 2020 gab es einen Vergleich für ehemalige VW-Arbeiter in Millionenhöhe. Rund 36 Millionen Reais (etwa 5,5 Millionen Euro) sollte die brasilianische Tochter von Volkswagen demnach für individuelle und kollektive Entschädigungen bezahlen.