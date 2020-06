Der sogenannte Volksverhetzungs-Paragraf im Strafgesetzbuch greift auch bei einer pauschalen Verunglimpfung von Frauen. Das Gesetz solle zwar in erster Linie Minderheiten schützen, erfasse aber "nach Wortlaut, Sinn und Zweck" auch Angriffe auf die Menschenwürde von Frauen, erklärte das Oberlandesgericht Köln in einem am Montag veröffentlichten Urteil. Der erste Strafsenat hob damit einen Freispruch des Landgerichts Bonn auf und wies den Fall eines Homepagebetreibers mit frauenverachtenden Beiträgen an eine andere Kammer des Landgerichts zurück. Der Angeklagte hatte auf einer von ihm betriebenen Homepage Frauen unter anderem als "minderwertige Menschen" und "den Tieren näherstehend" bezeichnet.