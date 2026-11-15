In ganz Deutschland haben Menschen zum Volkstrauertag der Opfer der beiden Weltkriege sowie des Nationalsozialismus' gedacht. Bundesweit fanden am Sonntag Gedenkveranstaltungen auf Friedhöfen oder an Gedenkorten statt. Auch in Gottesdiensten war der Volkstrauertag Thema. An der Neuen Wache in Berlin legten die beiden Bundespräsidenten von Deutschland und Österreich, Frank-Walter Steinmeier und Alexander Van der Bellen, zusammen mit ihren Ehefrauen einen Kranz nieder. Es folgte die Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Bundestag.

In seiner Gedenkrede rief Österreichs Bundespräsident Van der Bellen dazu auf, Empathie zu zeigen. Mitgefühl sei keine Schwäche, wie manche selbst ernannten Meinungsführer behaupteten. „Es ist eine Stärke des Menschen, es ist das Fundament der Humanität.“ In dem im Internet von Algorithmen verbreiteten und verstärkten Dauerfeuer aus Leid und Wahnsinn drohten die Menschen abzustumpfen. Sie empfänden sich dann nicht selten als „wehrlose Konsumenten von Schrecklichkeiten“. Dabei könnte der Einzelne etwas bewirken, „und zwar im echten Leben“, so Van der Bellen. „Das Mitgefühl ist erst dann etwas wert, wenn es real wird, wenn es für andere konkret spürbar wird.“