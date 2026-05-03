Hier können Deutschlands Bürger den Umgang mit Chat-GPT lernen, ihr Italienisch aufbessern, Flamenco tanzen oder einen Schulabschluss nachmachen. Und sie nehmen das Angebot gerne wahr: Nicht wenige Volkshochschulen (VHS) haben im vergangenen Jahr Teilnehmerrekorde verzeichnet. Dennoch müssen viele von ihnen sparen. Denn die finanziellen Probleme der Kommunen wirken sich auf die Bildungseinrichtungen aus. „Wenn eine Kommune sparen muss, dann trifft das auch die Volkshochschule“, sagt Dagmar Mikasch-Köthner. Sie ist Direktorin der VHS Stuttgart, die zu den größten in Deutschland zählt. In Baden-Württemberg finanzieren sich Volkshochschulen zu etwa einem Drittel aus kommunalen Zuschüssen. In Bayern ist es ähnlich.