Hier können Deutschlands Bürger den Umgang mit Chat-GPT lernen, ihr Italienisch aufbessern, Flamenco tanzen oder einen Schulabschluss nachmachen. Und sie nehmen das Angebot gerne wahr: Nicht wenige Volkshochschulen (VHS) haben im vergangenen Jahr Teilnehmerrekorde verzeichnet. Dennoch müssen viele von ihnen sparen. Denn die finanziellen Probleme der Kommunen wirken sich auf die Bildungseinrichtungen aus. „Wenn eine Kommune sparen muss, dann trifft das auch die Volkshochschule“, sagt Dagmar Mikasch-Köthner. Sie ist Direktorin der VHS Stuttgart, die zu den größten in Deutschland zählt. In Baden-Württemberg finanzieren sich Volkshochschulen zu etwa einem Drittel aus kommunalen Zuschüssen. In Bayern ist es ähnlich.
Erwachsenenbildung„Wenn eine Kommune sparen muss, dann trifft das auch die Volkshochschule“
Lesezeit: 4 Min.
Die Erwachsenenbildung boomt, gleichzeitig werden viele Kurse teurer. Die Stuttgarter VHS-Direktorin warnt, dass dadurch Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen werden.
Von Claudia Henzler
Integrationskurse:„Herr Dobrindt will ja vielleicht auch später von jemandem gepflegt werden, der ihn versteht“
Noch nie haben so viele Geflüchtete Deutsch gelernt, noch nie war das Ziel so klar: Integration. Seit Alexander Dobrindt angekündigt hat, die Kurse nur noch für wenige anzubieten, stellt sich die Frage: Warum wird hier Fortschritt so zertrümmert?
Lesen Sie mehr zum Thema