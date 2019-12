Artenschützerin im Interview:"Die Biene profitiert"

Ein Volksbegehren sollte Baden-Württemberg zwingen, die Landwirtschaft ökologisch umzubauen. Nun steht ein Kompromiss. Was bringt der den Insekten?

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" in Baden-Württemberg ist Geschichte, denn die Initiatoren und ihre Unterstützer haben sich entschlossen, keine Unterschriften mehr für ihre Forderungen zu sammeln und stattdessen einen Gesetzentwurf der grün-schwarzen Landesregierung zu unterstützen. Brigitte Dahlbender vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Baden-Württemberg erklärt, was der Kompromiss den Bienen bringt.