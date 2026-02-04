Um kurz nach 15 Uhr ist der Thüringer Landtag am Mittwoch wieder im Regelbetrieb angekommen. Es geht um die Schließung des Zalando-Standortes in Erfurt. Den gut einstündigen Ausnahmezustand zuvor hatte Landtagspräsident Thadäus König (CDU) beendet, als er das Ergebnis des konstruktiven Misstrauensvotums vorlas, das die AfD-Fraktion wegen der Plagiatsvorwürfe gegen Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) beantragt hatte. Demnach stimmten 33 Abgeordnete für den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, 51 gegen ihn, eine Person enthielt sich. Damit war klar: Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt bleibt im Amt, der Rechtsextremist Björn Höcke war mit seinem Versuch, ihn abzulösen, gescheitert.