Die Großmächte USA, Russland und China ignorieren internationale Regeln oder wollen sie ändern. Die Juristin Heike Krieger beschreibt drei Szenarien, was aus der Idee des Völkerrechts werden könnte.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Russland hat völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen. Israel bringt im Gazastreifen Leid und Tod über die Zivilbevölkerung. Die USA belegen den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs mit Sanktionen. Heike Krieger ist Expertin für das Völkerrecht, das eigentlich eine gewisse Ordnung in die Welt bringen soll. Dabei herrscht derzeit Unordnung wie seit Jahren nicht.