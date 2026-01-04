Die amerikanische Militäraktion in Venezuela wirft zahlreiche rechtliche Fragen auf. Der Völkerrechtler Christoph Safferling lehrt an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und leitet die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien, eine Einrichtung des Auswärtigen Amtes, des Freistaats Bayern und der Stadt Nürnberg.

SZ: Herr Safferling, wie nennen Sie als Völkerrechtler das, was die USA mit ihrem Militär gerade in Venezuela angestellt haben?

Christoph Safferling: Der venezolanische Staatspräsident wurde entführt.

Das klingt nach einem Kriminalfall – mit den USA als Täter.

Das amerikanische Militär beruft sich für diese Aktion auf einen amerikanischen Haftbefehl wegen Drogenhandels. Aber das ist nur ein Scheinargument. Einen solchen Haftbefehl kann ein amerikanisches Gericht natürlich ausstellen, aber man kann ihn nicht ohne Weiteres einfach im Ausland vollstrecken, sonst verstößt man gegen die Souveränität anderer Staaten.

Gegen welche Vorschrift haben die USA verstoßen?

Die USA haben das völkerrechtliche Gewaltverbot verletzt, das in Artikel 2, Nummer 4 der UN-Charta verankert ist. Das garantiert die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit jedes Staates. Darüber kann man sich nur in Ausnahmefällen hinwegsetzen, wenn man sich zum Beispiel selbst verteidigen muss.

Trump behauptet: Das Maduro-Regime habe die USA mit Drogen und Kriminalität überschwemmt, und dagegen müsse er die Amerikaner verteidigen.

Ein Recht zur Selbstverteidigung setzt voraus, dass es einen bewaffneten Angriff auf die USA gegeben hat, so steht es in Artikel 51 der UN-Charta. Das sehen wir hier nicht. Deswegen können wir hier nicht von Selbstverteidigung sprechen.

Was sagen Sie zu dem Argument, das Trump ebenfalls vorgebracht hat: Die Regierung Venezuelas habe in den 2000er-Jahren vormals private Ölfelder verstaatlicht und damit letztlich US-Firmen bestohlen?

Das kann Trump gerne gerichtlich klären lassen, vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag beispielsweise. Dort kann man über solche Fragen diskutieren, und möglicherweise besteht ein Anspruch auf Reparationszahlungen für amerikanische Unternehmen. Das wäre die korrekte Vorgehensweise. Es rechtfertigt jedenfalls kein militärisches Eingreifen. Das wäre Selbstjustiz.

Ist das, was wir nun sehen, ein Angriffskrieg gegen Venezuela?

Dieser Tatbestand ist hier nicht erfüllt, nein. Ein Angriffskrieg setzt nach der Definition im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs einen sehr viel umfassenderen Angriff auf das ganze Land voraus. Was wir hier gesehen haben, ist eine sehr gezielte und auch sehr limitierte Kommandoaktion.

„Was wir hier gesehen haben, ist eine sehr gezielte und auch sehr limitierte Kommandoaktion“: Amateuraufnahme vom Samstagmorgen aus der venezolanischen Hauptstadt Caracas. (Foto: JOSE ABREU/AFP)

Kommandoaktion klingt so klein. Muss man nicht von einem bewaffneten Konflikt sprechen?

Es gab eine kurzzeitige bewaffnete Auseinandersetzung, die ist jetzt aber schon wieder beendet.

Was heißt „Bruch des völkerrechtlichen Gewaltverbots“, wenn das nicht einen Angriffskrieg darstellt?

Angriffskrieg ist ein sehr harter Begriff, die juristischen Hürden dafür liegen hoch. Dafür braucht es ein größeres Ausmaß. Hier ist es „nur“ ein einzelner militärischer Eingriff, mit einem klaren Ziel, nämlich eine einzelne Person rauszuholen.

Geht es nicht darum, ein ganzes Regime in die Knie zu zwingen? Das ist doch ein großer politischer Akt, mehr als eine Aktion gegen eine einzelne Person.

Noch wissen wir nicht, wie es politisch weitergeht. Venezuela ist nicht erobert worden. Meines Wissens sind derzeit keine amerikanischen Truppen mehr dort. Sondern es ist lediglich der Präsident fort. Das ist eine Situation, für die es in der venezolanischen Verfassung eine Antwort gibt. Die Vizepräsidentin hat jetzt das Sagen. Die staatlichen Strukturen in Venezuela funktionieren weiterhin. Trump hat zwar angekündigt, er wolle dieses Land jetzt verwalten. Aber bislang ist unklar, wie das funktionieren soll.

Durch Erpressung? Trump hat doch deutlich gemacht: Wir machen jetzt die Ansagen, und ihr in Caracas tut, was wir euch sagen. Sonst gibt’s noch mal so eine Kommandokation, und dann ist der nächste Politiker dran.

Das ist ein erpresserisches Vorgehen, ja. Aber das ist nicht dasselbe wie eine Besetzung, also eine Übernahme von Regierungsgewalt. Wenn die USA mit weiterer Gewalt dieser Art drohen, dann verstößt das ein weiteres Mal gegen Artikel 2, Nummer 4 der UN-Charta. Und deshalb denke ich: Bei aller Freude über das Ende des Maduro-Regimes, hoffentlich verbunden mit einer Besserung der menschenrechtlichen Lage in diesem Land – wenn wir in Europa jetzt nicht deutlich sagen, dass das ein Verstoß gegen das Völkerrecht war, dann legitimieren wir eine solche Gewalt.

Der Bundeskanzler hat in den sozialen Medien gepostet: „Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Dazu nehmen wir uns Zeit. Maßstab bleibt das Völkerrecht.“

Wenn wir nicht klar sagen, dass dies ein Bruch des Völkerrechts ist, dann besteht die Gefahr der Gewöhnung. Das wäre kein guter Zustand, weil dann das Erpressungspotenzial mächtiger Staaten weiter zunähme. Wir können uns ausmalen, in welchen Situationen das ebenfalls relevant würde. China/Taiwan, oder Russland/Georgien …

Deutschland erkennt das Maduro-Regime nicht an, weil die letzte Wahl in Venezuela gefälscht war. Darf Deutschland die künftige venezolanische Regierung anerkennen?

Erst, wenn es eine politische Legitimation gibt. Ich denke da an demokratische Wahlen.

Was ist Venezuela jetzt, ein Marionettenstaat der USA?

Tja. Man wird sehen.

Christoph Safferling, Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. (Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa)

Kann ein militärischer „regime change“ völkerrechtlich legitim sein, wenn man dadurch Menschen von einem Tyrannen befreit?

Nein. Das ist im Völkerrecht nicht vorgesehen, weil dann schnell eine gewisse Beliebigkeit ins Spiel kommen könnte. Jeder mächtige Staat könnte dann behaupten, dass irgendeine Regierung nicht legitim sei. Wo ist dann der Maßstab?

Maduro soll jetzt in den USA vor Gericht kommen. Ist das rechtens?

Es handelt sich um einen Staatspräsidenten, der grundsätzlich Immunität genießt. Allerdings werden die US-Ankläger argumentieren können, dass Maduro nie legitimer Staatspräsident war und jedenfalls jetzt auch nicht mehr im Amt ist. Und dann wird die Immunität kein Hindernis für einen Prozess sein.

Hätte nicht auch der Internationale Strafgerichtshof ein Interesse an Maduro?

Ja, das könnte ich mir vorstellen. Dort würde die Immunität auch keine Rolle spielen. Dort geht es um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es gibt einen Bericht des UN-Menschenrechtskommissars von 2019, in dem von Folter und Hinrichtung von Regimegegnern in Venezuela die Rede ist. Aber es wäre schon eine große Überraschung, wenn Trump hier mit Den Haag kooperieren würde.

Venezuela ist seit 2002 ein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs. Das bedeutet, dass alle Völkerrechtsverbrechen, die auf venezolanischem Gebiet geschehen, potenziell ein Fall für Den Haag sind. Auch amerikanische Verbrechen.

Gewiss, und ich gehe davon aus, dass der Internationale Strafgerichtshof jetzt sehr genau hinsieht. Ein Thema sind dann auch die Ereignisse der vergangenen Wochen, also die amerikanischen Militärschläge gegen venezolanische Schiffe, das heißt gezielte Tötungen von vermeintlichen Drogenschmugglern. Das ist klar völkerrechtswidrig, aber nicht unbedingt auch schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für das Den Haag zuständig wäre.