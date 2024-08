Die Ukraine ist dem Internationalen Strafgerichtshof beigetreten, beansprucht aber eine vorübergehende Ausnahme von der Gerichtsbarkeit für sein Militär. Das Parlament in Kiew stimmte mehrheitlich dafür, das sogenannte Römische Statut des Strafgerichtshofs zu ratifizieren, wie der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak mitteilte. Die Ukraine hat das Statut zwar schon 2000 unterzeichnet, bisher aber nicht ratifiziert – ebenso wie etwa die USA und Russland. Das Statut ist die Grundlage des Strafgerichtshofs, der sich unter anderem mit Kriegsverbrechen befasst. Die Ukraine will die Zuständigkeit des Gerichts für Kriegsverbrechen sieben Jahre lang nicht anerkennen, wenn es um ukrainische Bürger geht. Hintergrund sind Befürchtungen der Armee, dass ihr Vorgehen im Kampf gegen russische Kräfte in einigen Fällen angeklagt werden könnte.