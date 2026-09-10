Sicherheitsbehörden warnen seit langem vor Spionage durch chinesische Wissenschaftler. Wie viele von ihnen deswegen tatsächlich kein Visum für die Bundesrepublik bekommen, war bisher unklar. SZ, NDR und WDR kennen jetzt Zahlen.

Li Ming will allen zeigen, dass er es geschafft hat. Auf einer chinesischen Social-Media-Plattform postet er Fotos aus seinem neuen Leben in München: vom alten Rathaus am Marienplatz, vom Riesenrad im hippen Werksviertel bei Sonnenuntergang und – mit einem Snowboard an den Füßen – vom verschneiten Gipfel eines Berges. Die Bilder stellt er im vergangenen März online.