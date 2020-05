Italien erlebt einen Neustart in Zeitlupe, geordnet und ohne Chaos. Auf Bildern aus der Luft, aufgenommen von Drohnen der Fernsehsender, konnte man live zuschauen, wie der Verkehr auf den Einfallstraßen der großen Städte mit dem Beginn der viel beschworenen und von einiger Konfusion begleiteten "Fase due", der Phase zwei, wieder etwas zunahm. Erste Wachsignale waren das, mehr nicht, ganz auf der Linie der vorsichtigen Lockerung der Beschränkungen.

Staus bildeten sich nirgendwo, auch auf der Autobahn A1 nicht, der Schlagader des Landes. Viele Fabriken im Norden nahmen ihren Betrieb wieder auf, 4,5 Millionen Italiener kehrten an den Arbeitsplatz zurück. Doch auch die U-Bahnen in den Metropolen blieben fast leer. Am Mailänder Hauptbahnhof gab es nur zur Stoßzeit kleinere Ansammlungen ankommender Arbeitspendler.

Jogger treten sich fast auf die Füße, und eine Insel soll der Testfall werden

Alle Aufmerksamkeit galt aber ohnehin denen, die aus Mailand wegwollten, im Vorfeld war von einem Exodus in den Süden gewarnt worden. Doch das war gar nicht möglich: Zwischen Mailand und Rom, auf der Hauptstrecke des italienischen Hochgeschwindigkeitsnetzes, verkehrten am ersten Tag nur drei "rote Pfeile". Der erste Schnellzug verließ Mailand kurz nach sieben Uhr mit 193 Passagieren an Bord, vier Minuten verspätet.

Entgegen aller Erwartungen war der Verkehrsfluss von Süden nach Norden größer als der in der Gegenrichtung. Die Fähren über die Meerenge von Messina etwa, von Sizilien rüber aufs Festland, waren alle voll. Viele Sizilianer, die vor dem Lock down am 10. März gerade noch in die Heimat gelangt waren, kehren nun zurück in die Fabriken der Lombardei, der Emilia und des Piemont. Eigentlich darf man die Wohnregion auch weiterhin nicht verlassen. Doch wer Arbeitsgründe und Heimkehranspruch anmeldet, wird trotzdem durchgelassen, muss aber zunächst in Quarantäne und dann vorderhand in der Zielregion bleiben.

Überall im Land sah man Jogger, körperliche Ertüchtigung ist nun auch mit Auslauf möglich, allerdings mit regional unterschiedlichen Auflagen. Die Neapolitaner zum Beispiel dürfen nur früh morgens joggen, von 6 bis 8.30 Uhr. Die schöne Meerpromenade war am ersten Tag bei fast sommerlichen Temperaturen so voll, dass die Läufer kaum aneinander vorbeikamen.

Die britische Regierung stellte am Montag eine Neuerung vor, die mögliche Lockerungen des Lockdowns in den kommenden Wochen begleiten soll: Ab sofort soll eine neue Tracing-App des Nationalen Gesundheitssystems NHS getestet werden. Erste Freiwillige wurden rekrutiert, sie sollen ein "Test, Track and Trace"-Modell nutzen, wie es zahlreiche andere Länder bereits einsetzen, um Kontaktpersonen von positiv getesteten Infektionsträgern aufzuspüren und zu informieren.

Zum Einsatz kommt die neue App zuerst auf der Isle of Wight, die keine direkte Verkehrsverbindung zur britischen Insel hat und daher gut zu kontrollieren ist. Mit einer PR-Kampagne sollen die etwa 140 000 Inselbewohner sukzessive überzeugt werden, mitzumachen.

Zwar will Premier Boris Johnson erst am kommenden Sonntag in einer Rede an die Nation den Fahrplan für eine Lockerung der Maßnahmen bekanntgeben, aber bereits am Montag wurden zahlreiche Überlegungen bekannt. Demnach sollen Schulen vom 1. Juni an nach und nach öffnen, die meisten Arbeitnehmer sollen aber bereits ab 26. Mai wieder ihre Tätigkeit aufnehmen. Unternehmen sollen für ausreichende Sicherheitsabstände am Arbeitsplatz sorgen, Schichtdienste einführen und Kantinen geschlossen halten. Der Zugverkehr soll, in reduziertem Ausmaß, wieder aufgenommen werden, Plätze müssten aber vorgebucht werden.

Johnson hatte in den vergangenen Tagen mehrmals betont, alle Lockerungen seien nur dann denkbar, wenn die Infektionszahlen deutlich sinken und Experten grünes Licht gäben. Einen automatischen Verzicht auf Geschäftsschließungen und Kontaktsperren werde es nicht geben. Teile der Tory-Fraktion im Unterhaus machen jedoch Druck und fordern eine schnellere Öffnung, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Britische Gewerkschaften halten hingegen warnen, es Firmen selbst zu überlassen, wie sie ihre Arbeitnehmer künftig schützen wollen. Die Pläne der Regierung kämen zu früh und seien zu vage.

Streit gibt es auch über die Zahl der Tests, die im Königreich pro Tag vorgenommen werden und deren Zahl, bei aller Anstrengung, im Vergleich immer noch weit unter Vergleichszahlen aus der EU liegt. Gesundheitsminister Matt Hancock, der den Testlauf für die neue Tracing-App auf der Regierungspressekonferenz am späten Montagnachmittag ankündigen wollte, hatte gewettet, dass er bis Ende April 100 000 Tests zur Verfügung stellen werde. Am Donnerstag meldete die Regierung dann, das Ziel sei erreicht.

Allerdings wurde zum einen nicht die entsprechende Zahl von Briten tatsächlich getestet, außerdem sank die Zahl in den Folgetagen umgehend wieder. Nun wird Hancock eine PR-Aktion vorgeworfen und der Regierung mangelnde Verlässlichkeit. Fehlende Covid-19-Tests und Schutzausrüstung für Medizin-Personal sind seit Wochen Medienthema Nummer 1.

In Portugal wird das Leben für die Menschen nach sechs Wochen seit Montag wieder etwas einfacher. Als erstes dürfen sie wieder Sport im Freien treiben, auch an einigen Stränden. Kleinere Läden durften öffnen, auch Friseure, Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Transportmitteln gehört dazu. Erst am 18. Mai sollen Schulen ihre Pforten aufmachen, ebenso größere Geschäfte und die Gastronomie - unter Hygieneauflagen. Bulgarien gestattet seinen Bürgern ebenfalls seit Montag Sport an der frischen Luft, auch Schwimmbäder sollen öffnen. Das ärmste EU-Land mit sieben Millionen Einwohnern verzeichnet offiziell knapp 1700 Infektionsfälle.