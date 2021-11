Klarer Sieger in Virginia: Der Republikaner Glenn Youngkin am Wahlabend.

Von Fabian Fellmann, Washington

Die Republikaner schaffen die Überraschung: In Virginia wird ihr Kandidat Glenn Youngkin neuer Gouverneur. Hochrechnungen zufolge hat Youngkin das spannende Rennen mit hauchdünnem Vorsprung vor dem Demokraten Terry McAuliffe gewonnen. Er holte demnach 50,9 Prozent der Stimmen, McAuliffe 48,4 Prozent. Im Rennen um den Stellvertreterposten lag die Republikanerin Winsome Sears vor der Demokratin Hala Ayala, das Amt des Generalanwalts dürfte ebenfalls von den Demokraten an die Republikaner gehen.

Das Resultat muss Joe Biden und seinen Demokraten zu denken geben. Die Wahl in Virginia ist auch ein erstes Plebiszit über die Amtsführung des US-Präsidenten. Im Staat, den Biden mit 10 Prozentpunkten Vorsprung auf Trump gewonnen hatte, wird nun ein Republikaner neuer Gouverneur.

Fünf Warnungen muss Biden von diesem Wahltag mitnehmen:

Die Trump-Karte sticht nicht

Die Grundregel ist so simpel, dass dafür keine Warnung nötig sein sollte: Demokraten werden nicht automatisch gewählt, nur weil sie nicht Donald Trump sind. Trotzdem hatte in Virginia der demokratische Kandidat Terry McAuliffe mit aller Kraft versucht, die Gouverneurswahl zu einem Referendum über den Ex-Präsidenten zu erklären. Ein Klon von Trump sei der republikanische Kandidat Glenn Youngkin: Das war McAuliffes Botschaft. In Kalifornien hatte eine ähnliche Strategie gewirkt, dort fiel der republikanische Kandidat Mitte September an der Urne durch. In Virginia hingegen führte sie den Demokraten in die Niederlage.

Um demokratische Wähler aufrütteln, taugte die Anti-Trump-Masche offenbar: Sie gingen deutlich zahlreicher an die Urne als vor vier Jahren. Doch die Demokraten mobilisierten mit ihrem aggressiven Wahlkampf die republikanische Basis gleich mit. Youngkin, ein politischer Quereinsteiger und früherer Fondsmanager, achtete derweil peinlichst darauf, auf Abstand zu Donald Trump zu bleiben. Der wäre am liebsten selbst nach Virginia gereist, um seine Anhänger aufzupeitschen. Doch Youngkin schaffte es, ihn mit einer digitalen Tele-Rally abzuspeisen. Trump huldigte er gerade genug, um dessen Fans zufriedenzustellen. Sich selbst hingegen präsentierte sich Youngkin als moderater, vernünftiger und wirtschaftsfreundlicher Republikaner. Extrempositionen vermied er, um Wechselwähler nicht abzuschrecken. Den Slalom hat Youngkin beispielhaft gemeistert. Die Mittewählerschaft anzusprechen, ist in Virginia attraktiv - der Staat wählt traditionell einen Gouverneur, der gerade nicht der Partei des Präsidenten in Washington angehört. Ein Fünftel von Youngkins Wählern hatte 2020 nicht für Trump gestimmt, ein klarer Beleg dafür, dass der Ex-Präsident für Kandidaten seiner Partei nicht unbedingt eine Hilfe ist - aber auch kein Totschlag-Argument für die Demokraten.

Die Wirtschaft ist das Thema Nummer 1

Verloren haben die Demokraten in Virginia vor allem, weil die Wählerschaft wirtschaftliche Sorgen umtreiben. Die Wirtschaft war für sie gemäß Wählerbefragungen das mit Abstand wichtigste Thema - und Joe Biden nicht der Richtige, um diese Sorgen aus der Welt zu schaffen. Biden wird dafür verantwortlich gemacht, dass die Preise auf breiter Front steigen, besonders die Energiepreise. Es ist ein Beispiel dafür, wie nationale politische Themen auf die lokalere Ebene durchschlagen können. In Virginia hat es Glenn Youngkin als millionenschwerer früherer Fondsmanager zudem besser verstanden Wirtschaftskompetenz auszustrahlen als McAuliffe, ebenfalls ein erfolgreicher Unternehmer, aber als früherer Gouverneur mittlerweile ein Berufspolitiker. Für Biden und die Demokraten bedeutet das, dass sie eine rasche Erholung der Wirtschaft benötigen, wenn sie bei den nationalen Zwischenwahlen 2022 einer herben Niederlage mit dem Verlust zahlreicher Sitze entrinnen wollen. Sie haben bereits begonnen zu argumentieren, Bidens Sozial- und Klimapaket wirke der Teuerung entgegen. Noch immer streiten die Demokraten aber intern über das Paket - was sie weder entschlossen noch durchsetzungsfähig und schon gar nicht wirtschaftsfreundlich erscheinen lässt.

Die Demokraten verlieren den Kampf um die Vorstädte

Die Städte wählen demokratisch, das Land republikanisch. Aber zwischendrin, in den Vorstädten, sind die politischen Lager weniger klar bezogen. Das hat Glenn Youngkin in Erinnerung gerufen, indem er die Schulen zum Wahlkampfthema machte - und damit in den Agglomerationen größere Wählergruppen erschloss. Youngkin zapfte geschickt die (ewige) Frustration von Eltern mit den Schulen an, die derzeit an vielen US-Schulen seltsame Blüten treibt. In vielen Schulbehörden tobt ein Streit darum, welche Literatur zu sexualisiert und welche Theorie über Rassendiskriminierung zu aufmüpfig sei, um sie Kindern zumuten zu können, von der Angemessenheit der Covid-Schutzmaßnahmen gar nicht erst zu reden. Die Demokraten haben noch kein Rezept dafür gefunden, diese Unzufriedenheit aufzunehmen. Geschadet hat ihnen in den Ballungsgebieten auch ihre ungeschickt geführte Sicherheitsdebatte. Der linke Parteiflügel wollte der Polizei das Geld streichen, um sie zu reformieren, und das mitten in einer Pandemie, welche die Zahl der Gewaltdelikte stark ansteigen ließ.

Die Latinos sind umworben

Die Latino-Wählerschaft ist ein Fundus für die Republikaner, obwohl oder weil sie bisher traditionell eher als den Demokraten zugeneigt galten. In Virginia hat sie Glenn Youngkin besonders umworben, auch als Teil seiner Werbung um die Vorstädte. Schon Donald Trump hat es geschafft, Männer mit lateinamerikanischen Wurzeln für sich zu begeistern. Für die Demokraten ist der Erfolg Youngkins nun ein Zeichen dafür, dass sie einen Trend zu verpassen drohen. Sie können nicht mehr ohne Weiteres davon ausgehen, dass Latinos wegen ihrer Migrationsgeschichte die demokratischen Kandidierenden unterstützen. Vielmehr ist ein Kampf der Parteien um die weiterhin wachsende Latino-Minderheit im Land im Gang, und die Republikaner holen augenscheinlich auf.

Die Republikaner sind motivierter als die Demokraten

Es ist nicht ganz so schlimm gekommen wie befürchtet für die Demokraten. Sie mussten davon ausgehen, dass viele ihrer Wähler der Urne fern bleiben. Weil es ein Zwischenwahljahr ist, weil Präsident Biden keine Begeisterungsstürme auslöst, weil die Bürger schon so oft alarmiert und aufgerüttelt wurden in den vergangenen fünf Jahren. Nun aber ist die Wahlbeteiligung in Virginia deutlich höher ausgefallen als bei den vorhergehenden Gouverneurswahlen. Dazu beigetragen haben dürfte, dass in dem Staat kürzlich die Briefwahl erleichtert und die Öffnungszeiten der Urnen verlängert worden sind: Die Briefwahl wurde fast zehnmal häufiger genutzt als vor vier Jahren. Üblicherweise sollten davon die Demokraten profitieren. Doch diesmal scheinen die Republikaner noch stärker mobilisiert zu haben, was zu Glenn Youngkins Sieg beitrug.

Das Ergebnis ist ein Vorbote der Zwischenwahlen im kommenden Jahr. Die Demokraten werden dann versuchen, ihre Mehrheit in beiden Kongresskammern zu verteidigen. Ab jetzt haftet ihnen jedoch der Ruf an, auf dem absteigenden Ast zu sein. Die Republikaner hingegen sind motiviert und ihre Basis mobilisiert, wie die Wahlen in Virginia gezeigt haben. Für Joe Biden und seine Demokraten genügt es nun nicht mehr, ihre Wahlversprechen irgendwann doch noch einzulösen. Sie sind darüber hinaus auf eine spektakuläre wirtschaftliche Wende angewiesen, um die Republikaner in Schach halten zu können.