In der sogenannten VIP-Affäre um kostenlose Fußballtickets muss der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) mehr als 30 000 Euro zahlen. Das Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Vorteilsannahme sei mit seinem Einverständnis gegen Geldauflagen eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Neuruppin am Dienstag mit. Schubert müsse 20 000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung und 14 046 Euro an die Landeskasse zahlen. Es bestehe zwar ein hinreichender Tatverdacht, der sich in der rechtlichen Bewertung auf 67 Fälle beziehe, hieß es. Die Geldauflagen erschienen jedoch geeignet, um das Verfahren ohne Urteil zu beenden. Schubert hatte immer wieder Heimspiele vor allem von drei Potsdamer Sportvereinen kostenlos in den VIP-Bereichen besucht. Dafür habe er Einladungen in Anspruch genommen, die nicht nur für repräsentative Aufgaben bei herausgehobenen Einzelterminen bestimmt gewesen seien.