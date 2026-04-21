Beim Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag in Zypern wird Viktor Orbán nicht dabei sein. Der ungarische Premierminister – der dienstälteste in der EU – hat vor eineinhalb Wochen bei der Parlamentswahl daheim eine spektakuläre Niederlage erlitten, seine Tage im Amt sind gezählt. Und als Verlierer will Orbán seinen Kolleginnen und Kollegen, die er so lange Zeit mit Querschüssen und Blockaden gequält hat – insbesondere bei der Unterstützung der Ukraine –, anscheinend lieber nicht unter die Augen treten.
EUVerabschiedet sich Orbán mit einem Geschenk für die Ukraine?
Lesezeit: 3 Min.
Jahrelang hat der ungarische Regierungschef die europäische Hilfe für das von Russland überfallene Land nach Kräften torpediert. Nun, ist das Ende seiner Amtszeit absehbar – und er lenkt er offenbar ein.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Ungarn, Polen und Brasilien:Das Erbe der Rechtspopulisten wiegt schwer
Nach 16 Jahren Orbán steht Ungarn vor einem Neuanfang. Leicht wird es nicht. In Polen etwa wirkt die achtjährige PiS-Ära noch immer nach, in Brasilien die vier Jahre unter Bolsonaro. Was lässt sich daraus lernen?
Lesen Sie mehr zum Thema