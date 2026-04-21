Beim Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag in Zypern wird Viktor Orbán nicht dabei sein. Der ungarische Premierminister – der dienstälteste in der EU – hat vor eineinhalb Wochen bei der Parlamentswahl daheim eine spektakuläre Niederlage erlitten, seine Tage im Amt sind gezählt. Und als Verlierer will Orbán seinen Kolleginnen und Kollegen, die er so lange Zeit mit Querschüssen und Blockaden gequält hat – insbesondere bei der Unterstützung der Ukraine –, anscheinend lieber nicht unter die Augen treten.