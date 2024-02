Ukraine-Hilfe:Viktor Orbán knickt ein

Die Europäische Union bleibt geschlossen in ihrer Unterstützung für die Ukraine. Bei einem Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschef gab Ungarns Premierminister Viktor Orbán am Donnerstag in Brüssel seinen monatelangen Widerstand gegen Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro auf. Mit dem Geld aus dem EU-Haushalt soll das finanzielle Überleben des von Russland mit einem Angriffskrieg überzogenen Staates bis zum Jahr 2027 gesichert werden. Offenbar war der Druck zu groß geworden, den die anderen Regierungen auf Orbán ausgeübt hatten. Man hatte ihm zu verstehen gegeben, dass es faktisch einem Bruch zwischen Ungarn und der EU gleichkäme, sollte er sich weiterhin verweigern. Wesentliche Zugeständnisse erreichte Viktor Orbán jedenfalls nicht mehr.

In den Tagen vor dem Gipfel hatte der Ungar noch erklärt, er lasse sich von Brüssel nicht erpressen. Damit reagierte er auf die Spekulationen von Diplomaten, man könne Ungarn wegen Verstößen gegen Prinzipien der EU das Stimmrecht entziehen. Außerdem war ein brisantes Papier aus dem Kabinett des Ratspräsidenten Charles Michel an die Öffentlichkeit gekommen. Es enthielt Planspiele, den ungarischen Staat an den Finanzmärkten unter Druck zu setzen. Auch über die Möglichkeit, Ungarn die turnusgemäß am 1. Juli beginnende Ratspräsidentschaft zu entziehen, war wieder gesprochen worden.

Ungarn wartet noch auf 20 Millionen Euro aus Brüssel

Die EU hält wegen Rechtsstaatsverstößen in Ungarn insgesamt noch 20 Milliarden an Fördergeldern zurück. Zehn Milliarden hatte die Kommission unmittelbar vor dem regulären Gipfel Mitte Dezember freigegeben, bei dem Orbán dann den Weg für Beitrittsgespräche der EU mit der Ukraine freimachte, indem er bei der Abstimmung den Raum verließ. Tenor des Papiers: Die restlichen 20 Milliarden könne Orbán vergessen, wenn er nicht auch bei den Finanzhilfen einlenke.

Vor Beginn des Sondergipfels versuchte man in mehreren Runden, eine Verständigung mit Viktor Orbán zu finden. Ein Foto, das er auf den sozialen Medien selbst verbreitete, zeigt ihn an einem Tisch mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel. "Eine lockere Morgenrunde", kommentierte Orbán. Danach stießen noch weitere Regierungschefs dazu.

Detailansicht öffnen EU-Kommissionschefin von der Leyen, Ratspräsident Michel, Frankreichs Präsident Macron, die italienische Regierungschefin Meloni, Ungarns Ministerpräsident Orbán und Bundeskanzler Scholz beim EU-Gipfel in Brüssel. (Foto: Ludovic Marin/AFP)

Das Papier, auf das man sich am Ende einigte, enthält nun die Bemerkung, der Stand der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn werde von der Europäischen Kommission "fair und objektiv" bewertet. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, soll aber klarstellen: Die ausstehenden 20 Milliarden aus Brüssel sollen nicht als Druckmittel gegen Orbán verwendet werden können, sondern müssen freigegeben werden, sobald Ungarn die Bedingungen erfüllt. Davon ist Orbán aber nach objektiven Kriterien noch weit entfernt.

Seine ursprüngliche Ablehnung weiterer EU-Finanzhilfen hatte Orbán mit der allgemeinen Lage in der Ukraine begründet. Das Land sei in einen Krieg verwickelt, den es nicht gewinnen könne, und der Staat sei höchst korrupt. Die EU müsse ihre ganze Ukraine-Strategie überdenken. Als Kompromiss bot er zuletzt an, die Auszahlung der jährlichen Tranchen an die Ukraine sollten jeweils einstimmig von den 27 Mitgliedstaaten genehmigt werden müssen.

Aber das kam für die anderen Regierungen nicht infrage. Sie wollten Orbán keine weiteren Möglichkeiten zur Blockade geben. Tatsächlich wird es nun einen jährlichen Bericht der Kommission über die Umsetzung des Hilfspakets geben - und eine Debatte darüber auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Aber der Beschluss, an dem Paket Änderungen vorzunehmen, muss einstimmig erfolgen.

Falls Orbán sich weiter verweigert hätte, dann hätten die anderen 26 Staaten die 50 Milliarden für die Ukraine am EU-Haushalt vorbei aufgebracht. Das wäre allerdings mit einem langwierigen Prozess unter Einbeziehung der nationalen Parlamente verbunden gewesen. Auch deshalb hatte Bundeskanzler Olaf Scholz vor Beginn der Gespräche gemahnt: Eine Einigung müsse möglich sein, "wenn Europa sich als Gemeinschaft begreift, in der alle füreinander einstehen und auch einander helfen". Um 11.26 Uhr verbreitete Ratspräsident Charles Michel dann die Nachricht: "We have a deal."

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij dankte EU-Ratspräsident Charles Michel und den Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsstaaten. Bei X nannte er es "sehr wichtig", dass der Deal von allen EU-Ländern mitgetragen wurde. Das zeuge von der "Einheit" der EU.