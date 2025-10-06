Der Besuch von Vietnams Staatschef in Nordkorea unterstreicht, wie wichtig ihm diplomatische Beziehungen zu dem Regime sind. Das südostasiatische Land erweist sich zugleich als flexibel und resilient – die Wirtschaft wächst weiter, trotz US-Strafzöllen.

Während die andere Hälfte der Welt auf Nachrichten aus den USA starrt, wie das Kaninchen auf die Schlange, kann man in Asien bereits erkennen, wie sich die Kräfte auf der Welt verschieben. So will diese Woche Tô Lâm, 67, Vorsitzender der Kommunistischen Partei Vietnams, zu einem Staatsbesuch nach Pjöngjang reisen. Das teilten nordkoreanische Staatsmedien am Montag mit.