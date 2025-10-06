Zum Hauptinhalt springen

SüdostasienSich biegen, aber nicht brechen

Lesezeit: 3 Min.

Vietnam kopiert den kommunistischen Kapitalismus: KP-Generalsekretär Tô Lâm (Mitte) mit Chinas Staatschef Xi Jinping bei dessen Besuch in Hanoi im April.
Vietnam kopiert den kommunistischen Kapitalismus: KP-Generalsekretär Tô Lâm (Mitte) mit Chinas Staatschef Xi Jinping bei dessen Besuch in Hanoi im April. (Foto: LUONG THAI LINH/REUTERS)

Der Besuch von Vietnams Staatschef in Nordkorea unterstreicht, wie wichtig ihm diplomatische Beziehungen zu dem Regime sind. Das südostasiatische Land erweist sich zugleich als flexibel und resilient – die Wirtschaft wächst weiter, trotz US-Strafzöllen.

Von David Pfeifer, Bangkok

Während die andere Hälfte der Welt auf Nachrichten aus den USA starrt, wie das Kaninchen auf die Schlange, kann man in Asien bereits erkennen, wie sich die Kräfte auf der Welt verschieben. So will diese Woche Tô Lâm, 67, Vorsitzender der Kommunistischen Partei Vietnams, zu einem Staatsbesuch nach Pjöngjang reisen. Das teilten nordkoreanische Staatsmedien am Montag mit.

