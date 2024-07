Der mächtigste Mann Vietnams ist tot. Nguyen Phu Trong, langjähriger Generalsekretär der Kommunistischen Partei (KPV), sei heute im Alter von 80 Jahren in einem Militärkrankenhaus gestorben, berichteten Staatsmedien unter Berufung auf die Partei. Der Politiker, der seit 2011 an der Spitze der Partei gestanden hatte, litt bereits seit 2019 unter gesundheitlichen Problemen. Am Donnerstag hatte die Partei mitgeteilt, Staatspräsident To Lam werde vorübergehend die Amtsgeschäfte des KPV-Chefs übernehmen. Der 67-Jährige soll diese nach Trongs Tod zunächst auch zusätzlich zu seinem Präsidentenamt weiterführen.