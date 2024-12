Von Lisa Nguyen, München

Selbst für Wirtschaftsskandale ist das eine erhebliche Summe. Umgerechnet fast zwölf Milliarden Euro, so viel soll die vietnamesische Immobilienunternehmerin Truong My Lan an Kundeneinlagen der Sai Gon Joint Stock Commercial Bank (SCB) veruntreut haben. Zur Einordnung: Sam Bankman-Fried, Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, hat knapp acht Milliarden Euro an Kundengeldern veruntreut. Weil 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz des deutschen Zahlungsdienstleisters Wirecard fehlten, entfaltete sich einer der größten deutschen Wirtschaftsskandale. Für ihr Vergehen ist die 68-jährige Truong My Lan im April dieses Jahres zum Tode verurteilt worden. Eigentlich.