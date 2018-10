24. Oktober 2018, 18:44 Uhr Vietnam Das Kollektiv und der starke Mann

In dem Einparteienstaat wird KP-Chef Trong Präsident - ein Bruch mit der Tradition, seit Ho Chi Minh hatte niemand beide Ämter inne.

Von Arne Perras , Singapur

Das hat nach Ho Chi Minh bislang kein vietnamesischer Politiker geschafft: Nguyen Phu Trong, Generalsekretär der Kommunistischen Partei, ist zum Präsidenten gekürt worden. Der 74-Jährige besetzt damit zwei der vier wichtigsten Ämter im Einparteienstaat und festigt seine Position als mächtigster Mann in Hanoi.

Unter den 476 Mitgliedern der Nationalversammlung gab es am Dienstag nur eine abweichende Stimme, Trong kann sich auf eine formale Zustimmung von 99,8 Prozent stützen. Die Partei demonstriert erneut die Kraft des Kollektivs, bricht aber mit einer Tradition: Jahrzehntelang galt, dass kein Politiker mehr als eines der vier Schlüsselämter kontrollieren sollte. Neben dem des Parteichefs und des Präsidenten sind das die des Premiers und des Vorsitzenden der Nationalversammlung. Trong hat nun zwei Hüte auf. Das befeuert Spekulationen.

Manche Analysten fühlen sich erinnert an Entwicklungen in Peking: Dort hat Staatschef Xi Jinping seinen Einfluss zementiert, seit Maos Herrschaft hatte kein Chinese mehr so viel Macht in den Händen wie Xi. Wird Trong ihm nacheifern? Nicht alle sind davon überzeugt: "Er mag womöglich das Modell Xi Jinpings imitieren wollen, doch die Lage in Vietnam wird das nicht erlauben", urteilt der Historiker Ngo Vinh Long, der an der University of Maine in den USA lehrt. Vietnam ist ein Staat, in dem die Doktrin kollektiver Entscheidungen vielen unantastbar zu sein scheint, das macht den Aufbau von Personenkult riskant. Allein Revolutionär "Onkel Ho" wird als Überheld verehrt, zu seinem einbalsamierten Körper pilgern die Massen.

Die Partei will volksnah wirken, doch zugleich verschärft sich das repressive politische Klima

Der spröde wirkende Trong erweckt nach außen nicht den Eindruck, als wolle er es so machen wie Xi. Er zeigt wenig Ehrgeiz, sich als neue Vaterfigur zu inszenieren. Dennoch müssen Trongs Gegner damit rechnen, dass er seinen Kurs nach der Wahl zum Präsidenten noch konsequenter verfolgt. Er gilt als treibende Kraft hinter den Anti-Korruptionskampagnen, die schon vielen KP-Funktionären zum Verhängnis wurden. Trongs Feldzug gegen jene, die ihre Position angeblich zur eigenen Bereicherung nutzten, dient einem vorrangigen Ziel: Der Staat soll stark und gerecht erscheinen in einer Zeit, da das wirtschaftliche Wachstum die sozialen Unterschiede vergrößert. Die Partei will wieder als volksnah gelten, doch zugleich verschärft der Kurs das ohnehin repressive Klima, Regimekritiker werden hart bestraft.

Trongs Kampagnen führten vor allem dazu, dass Anhänger des früheren Premiers Nguyen Tan Dung verfolgt und eingesperrt wurden. Im Zuge dieser Jagden schreckten vietnamesische Geheimdienstler nicht davor zurück, den nach Deutschland geflohenen Ex-Funktionär Trinh Xuan Thanh in Berlin zu entführen und ihm in Hanoi den Prozess zu machen. Der Skandal belastet das Verhältnis zweier Staaten, die eigentlich auf gutem Wege waren, ihre Wirtschaftsbeziehungen auszubauen.

Trong, der in Hanoi Literatur studierte und 1968 in die Partei eintrat, gab die kommunistische Zeitschrift Tap Chi Cong San heraus. 1997 wurde er Mitglied des Politbüros, 2011 rückte er an die KP-Spitze. Anders als der 2016 entmachtete Premier Dung, der sich teils stark am Westen orientierte, pflegt Trong ein enges Verhältnis zur Führung Chinas. Dies ist innenpolitisch nicht ohne Risiko: Anti-chinesische Ressentiments sind im Volk tief verwurzelt. Viele Vietnamesen betrachten Peking als Bedrohung, nicht nur wegen der als rabiat empfundenen Wirtschaftspolitik, sondern auch wegen der Expansion auf dem Meer.