Wird künftig in der Regel 32 statt 40 Stunden pro Woche gearbeitet? Und das würde das für die Industrie bedeuten? Manche Ökonomen warnen vor Wettbewerbsnachteilen. Das Bild stammt aus der Eisengießerei Torgelow.

Eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland will kürzer arbeiten, ohne auf Gehalt zu verzichten. Dieser Wunsch dürfte Folgen haben: Werden jetzt 32 statt 40 Stunden pro Woche zur Regel?

Von Benedikt Peters

Vier Tage arbeiten, drei Tage frei haben - und dabei genauso viel verdienen wie bisher. Es ist eine Idee, die viele Menschen fasziniert, die aber auch spaltet. Arbeitgeberverbände und Union verurteilen die Viertagewoche als "Milchmädchenrechnung", als "Bärendienst" an der Wirtschaft, die FDP warnt vor "Wohlstandsverlusten". So war es vor wenigen Tagen wieder zu hören, nachdem IG-Metall-Chef Jörg Hofmann vorgeschlagen hatte, Arbeitnehmer sollten künftig 32 statt in der Regel 40 Stunden pro Woche arbeiten, und das bei vollem Lohnausgleich.

Linke, SPD und andere Gewerkschaften zeigten sich dagegen aufgeschlossen, auch wenn manche mahnten, man müsse sich erst jede Branche genau anschauen. Bleibt die Frage, was eigentlich diejenigen denken, die die Diskussion um die Viertagewoche am stärksten betrifft: Die etwa 40 Millionen Arbeitnehmer, deren Alltag sich erheblich verändern könnte, würde der Vorschlag umgesetzt.

In der Arbeitnehmerschaft ist von Spaltung keine Spur. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung, die in einer repräsentativen Stichprobe 4000 Beschäftigte befragt hat. Die Umfrage lag der Süddeutschen Zeitung vorab vor. Knapp 81 Prozent, eine deutliche Mehrheit also, wünscht sich eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich. Dem gegenüber stehen 17 Prozent, die sie nicht wollen - und zwei Prozent, die angeben, bereits vier Tage pro Woche zu arbeiten.

97 Prozent der Befürworter wollen mehr Zeit für sich

Getrieben werden die Befürworter der Viertagewoche, so das Ergebnis der Studien-Autoren Yvonne Lott und Eike Windscheid, vom Wunsch nach mehr freier Zeit. Das gilt unabhängig von ihrer jeweiligen Lebenssituation: Die statistischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Menschen mit und ohne Kindern, Älteren und Jüngeren seien zu vernachlässigen, schreiben die Autoren. Das zeigt sich auch in den Gründen, welche die Befürworter der Viertagewoche angeben, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. 97 Prozent der Befürworter wollen mehr Zeit für sich, 89 Prozent sehnen sich nach mehr Zeit für die Familie. 87 Prozent wünschen sich mehr Gelegenheit für Freizeitaktivitäten, etwa für Sport oder ein Ehrenamt. 75 Prozent geben an, durch die Arbeit belastet zu sein und die Belastung reduzieren zu wollen.

Im deutlich kleineren Teil derjenigen Befragten, die die Viertagewoche skeptisch sehen, herrschen Bedenken, was die Machbarkeit angeht. 77 Prozent etwa sagen, dass die Arbeit in kürzerer Zeit nicht zu schaffen sei. Der am häufigsten genannte Grund ist mit 86 Prozent, dass den Menschen ihre Arbeit Spaß mache.

Es ist ein Stimmungsbild, das in den nächsten Jahren Konsequenzen haben könnte. Auf dem Arbeitsmarkt haben sich die Gewichte verschoben; während es zu Beginn der 2000er noch deutlich zu viele Arbeitnehmer gab und viele Menschen keinen Job hatten, sind Arbeitskräfte inzwischen ein knappes Gut. Das liegt vor allem daran, dass viele Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen der 1960er in Rente gehen und weniger Arbeitnehmer nachkommen. Schon jetzt sind etwa zwei Millionen Stellen in Deutschland unbesetzt - und der Mangel dürfte sich weiter verschärfen, weil die Maßnahmen der Politik dagegen - mehr Zuwanderung und mehr Weiterbildung etwa - viel Zeit brauchen.

Manche Ökonomen warnen vor höheren Lohnkosten und Wettbewerbsnachteilen

Den Arbeitnehmern verleiht das eine gewisse Marktmacht, anders gesagt: Während Unternehmen früher unter vielen Bewerbern auswählen konnten, müssen sie sich jetzt etwas einfallen lassen, um genug Personal zu bekommen und zu halten. Einige Firmen, etwa Agenturen und Handwerksbetriebe, haben schon jetzt die Viertagewoche eingeführt und berichten von hohem Zulauf.

Ein Gesetz, das die Arbeitszeitverkürzung in Deutschland zur Regel machen könnte, erscheint derzeit zwar ausgesprochen unrealistisch, weil dafür die politischen Mehrheiten fehlen. Wenn das Modell aber derart beliebt ist, wie es die Böckler-Umfrage nahelegt, dann könnte es sich auch ohne Gesetz ausbreiten - indem noch deutlich mehr Arbeitgeber die Viertagewoche selbstständig einführen oder Gewerkschaften sie in Tarifverhandlungen durchsetzen. Die IG Metall setzt sich dafür seit einiger Zeit ein, etwa in den Tarifrunden in der Stahl-, Metall- und Elektroindustrie.

Umstritten sind die wirtschaftlichen Folgen einer solchen Arbeitszeitverkürzung. Manche Ökonomen warnen vor höheren Lohnkosten und Wettbewerbsnachteilen. Andere argumentieren, Arbeitnehmer, die nur vier Tage arbeiteten, seien gesünder und motivierter, dadurch steige die Produktivität der Unternehmen. Einige Untersuchungen, etwa aus Island und Großbritannien, stützen diese Argumentation. Setzt sich die Viertagewoche durch, so würde sie eine Entwicklung fortschreiben, die seit Beginn der Industrialisierung im frühen 19. Jahrhundert zu beobachten ist. Die Arbeitszeiten wurden seitdem nie länger, sondern immer kürzer.