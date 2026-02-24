Wissen Sie noch, wo Sie am 24. Februar 2022 waren? Es ist einer der Tage, der die Welt verändert hat. Vor allem Europa. Vor vier Jahren überfiel Russland die Ukraine. Nicht einmal eine Woche später gab es Satellitenaufnahmen von einem Zug aus Panzerfahrzeugen, Artilleriegeschützen und Versorgungsfahrzeugen, die Kurs auf Kiew nahmen. Mehr als 60 Kilometer war er lang.

Erobert hat der Zug Kiew nicht. Die Widerstandskraft der Ukrainer war verblüffend und beeindruckend, sie ist es noch immer. „Seit 1461 Tagen verteidigt sich die Ukraine gegen Russland“, schreibt mein Kollege Sebastian Gierke. Die schiere Zahl an Tagen deutet an, wie zehrend dieser Krieg ist. Nun scheiterte zum Jahrestag das wichtige 90-Milliarden-Euro-Hilfspaket der EU am ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Wie lebt man damit? Ein Team der SZ hat Menschen in der Ukraine nach ihrem Blick aus dem Fenster gefragt. Die Büro-Angestellte und Studentin Karina Bubnowska erzählte meinen Kollegen, er sei märchenhaft. Die Schönheit, sagt sie, verschwinde nicht – doch nachts lebe sie neben er Angst. Dann zittern die Wände, die russischen Raketen fliegen über das Haus. Ihr Kind schlafe im Schrank, es sei der sicherste Ort. Ein Barbetreiber-Paar aus Odessa sagte dem SZ-Team, sie hätten entschieden, im „Hier und Jetzt“ zu leben.

Wir wissen unsere Freiheit und das, was die Ukraine auch für uns leistet und opfert, kaum zu schätzen, kommentiert Hubert Wetzel. In Zahlen ausgedrückt: 195 Milliarden Euro hat die EU seit Kriegsbeginn bereitgestellt. Auf die Bevölkerung der EU umgelegt sind das 108 Euro und 33 Cent pro Jahr, „etwa 60 Euro weniger, als das Standard-Abo ohne Werbung von Netflix derzeit kostet“, schreibt er.

Was heute wichtig ist

EU scheitert mit Ukraine-Paket zu viertem Kriegs-Jahrestag. Es sollte ein Zeichen der Unterstützung für die Ukraine sein, doch der EU ist es nicht gelungen, sich auf neue Sanktionen gegen Russland und ein milliardenschweres Hilfspaket zu einigen. Der ungarische Ministerpräsident Orbán blockiert, Ratspräsident Costa kritisierte das scharf. Schon bald könnte der Ukraine das Geld ausgehen. Zum Artikel

Reise zu einem schwierigen Partner: Merz in China. Der Kanzler setzt in seiner China-Politik auf Risikominimierung, nicht auf Abkopplung. Weniger Abhängigkeit also, aber Handel – bei möglichst fairen Wettbewerbsbedingungen. Merz trifft in Peking unter anderem Ministerpräsident Li Qiang und Staatschef Xi Jinping. Eine Rolle dürften auch Chinas Beziehungen zu Russland spielen. Zum Artikel

Epstein-Skandal: Ehemaliger britischer US-Botschafter Mandelson auf Kaution frei. Der ehemalige Diplomat steht im Verdacht, sensible Informationen an den verstorbenen US-Sexualstraftäter weitergegeben zu haben. Ihm wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. Wenige Tage zuvor wurde Ex-Prinz Andrew im Zusammenhang mit den Epstein Files festgenommen. Zum Artikel

Die CDU hat eine Frauenquote – das ist auch das Erbe von Rita Süssmuth. Heute wird die früher Bundestagspräsidentin und Familienministerin mit einem Trauerstaatsakt geehrt. Doch ihr unermüdlicher Einsatz für mehr Frauen in der CDU scheint kaum noch etwas zu bewirken. Die Männer haben die Macht wieder übernommen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Regierung ringt um Kurs bei Rechenzentren. Derzeit stimmt sich die Bundesregierung über die Rechenzentrumsstrategie ab. Mitte März soll diese im Kabinett verabschiedet werden. Vor allem das Bundesumweltministerium scheint noch Vorbehalte zu haben. Auch wichtig: Im Sommer läuft der Microsoft-Handelspartnervertrag des Bundes aus. SZ Dossier liegen neue Details dazu vor. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Merz besucht in China Hersteller von Armee-Roboterhunden. Mit Unitree besucht Friedrich Merz diese Woche in China ein Vorzeigeunternehmen der Robotikbranche. Das Unternehmen beliefert auch die Volksbefreiungsarmee mit Roboterhunden, auf die Waffen geschraubt werden. In China kann sich kein Privatunternehmen den Rüstungsanstrengungen entziehen. Zum Briefing