Detailansicht öffnen Auf Distanz: Donald Trump gibt Anfang Mai Fox-News-Reportern ein Interview. Die Statue von Abraham Lincoln schaut zu. (Foto: AFP)

Ein Volk leidet - an Depression, Schlaflosigkeit, Angstzuständen - vor allem aber an sich selbst, genauer: unter seiner Politik. Das ergab eine Umfrage unter amerikanischen Psychiatern und Psychotherapeuten im vorigen Jahr. Demnach nannten immer mehr Patienten als Grund ihres Unwohlseins die Politik in ihrem Land - wohlgemerkt bevor Corona es lahmlegte und bevor die alte Rassismusdebatte mit aller Macht wieder losbrach. Allein das Nachdenken über Politik löse bei vierzig Prozent der Amerikaner "großen Stress" aus. Liegt das am Präsidenten, macht Donald Trump seine Nation krank? Muss man sich um die älteste Demokratie sorgen? Sind Amerikaner überempfindlich, verlieren sie ihren bewährten Common Sense? Oder hat Politik stets nervös gemacht, war jedoch selten Gegenstand derartiger Studien? Vier Beobachter gehen solchen Fragen nach - aus unterschiedlichsten Perspektiven: von innen, von außen, mit wissenschaftlicher Expertise, mit Schaum vor dem Mund, aus persönlicher oder distanzierter Warte, alle indes, das sei berücksichtigt, vor der Corona-Krise und dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd.