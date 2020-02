Wie gleichberechtigt leben Sie?

Die meisten Paare wollen gleichberechtigt leben, aber viele haben den Eindruck, es gelinge ihnen nicht. Oder nicht gut genug. Wie ist das bei Ihnen? Was sind in Ihren Augen die größten Hürden? Davon wollen wir in einer SZ-Videoserie erzählen und Lösungen zeigen. Wir suchen Paare in jedem Alter und mit jedem Beziehungskonzept. Heterosexuell oder LGBTQ*. Mit Kindern oder ohne. Glücklich oder unzufrieden. Wenn Sie sich vorstellen können, vor der Kamera von Ihnen und Ihrer Beziehung zu erzählen, füllen Sie kurz unseren Fragebogen aus. Wir freuen uns darauf.

