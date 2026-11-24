Eine Übernahme ins Beamtenverhältnis kann wegen einer Nähe zur islamistischen Muslimbruderschaft abgelehnt werden. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim bestätigte in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom Juli. Der Richterspruch ist damit rechtskräftig. In das Beamtenverhältnis dürfe nur berufen werden, wer die Gewähr dafür biete, „jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten“.

Das Verwaltungsgericht hatte die Klage einer Sachbearbeiterin bei der Ausländerbehörde der Stadt Karlsruhe abgewiesen. Die Frau strebte die Übernahme ins Beamtenverhältnis an. Diese Übernahme lehnte die Stadt ab - zu Recht, wie nun der VGH entschied. „Die Klägerin wird nicht in das Beamtenverhältnis übernommen“, so die Mannheimer Richter. Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg habe mitgeteilt, dass die Klägerin in einer Moschee, die eine Nähe zur Muslimbruderschaft aufweise, als ehrenamtliche Lehrerin tätig sei. Es bestünden daher Zweifel an ihrer Verfassungstreue.