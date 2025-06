An diesem Sonntag ist Veteranentag in Deutschland – zum ersten Mal

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Das Gespräch dauert bereits über eine Stunde. Robert Habermann sitzt in seinem Büro in der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Dresden. Die Jalousien sind zugezogen, das Licht bleibt ausgeschaltet. Nur schwaches Tageslicht fällt in den kleinen Raum. „Der schwierigste Einsatz war 2011“, sagt Habermann schließlich.