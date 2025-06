Für die neue Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt die Gerichtsentscheidung vom Montag als herber Schlag. Die Politik der Grenzschließungen, wie sie Merz im Wahlkampf versprochen und Innenminister Alexander Dobrindt ( CSU ) gleich an seinem ersten Tag im Amt vor vier Wochen ausgerufen hatte, ist demnach rechtswidrig. Sie verstößt gegen Europarecht. So steht es in drei Beschlüssen des Verwaltungsgerichts Berlin, die am Montag gleichzeitig ergangen sind und jeweils mehr als 20 Seiten umfassen. Sie liegen der Süddeutschen Zeitung vor. Die Entscheidung bedeutet, Deutschland muss jetzt wieder Asylsuchende ins Land lassen, egal ob das in der neuen Regierung politisch erwünscht ist oder nicht. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was muss Deutschland nun tun?

Die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin – das sind ein Richter und zwei Richterinnen – zitiert eine ganze Reihe von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der demnach schon mehrmals unterstrichen habe, wozu alle EU-Länder verpflichtet seien. Nämlich Asylsuchende aufzunehmen – zumindest solange, bis man in einem ordnungsgemäßen Verfahren geklärt hat, wer für sie zuständig ist. Deutschland muss also wieder zu der Praxis zurückkehren, dass jeder Mensch, der um Asyl bittet, hierzulande angehört wird.

Konkret schreibt das Verwaltungsgericht: Die Bundespolizei wird „im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet“, drei Asylsuchende aus Somalia, die am 9. Mai über Polen einreisen wollten, erst einmal wunschgemäß nach Deutschland hineinzulassen „und ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats für das Asylverfahren einzuleiten“. Die drei Asylsuchenden sind nach eigenen Angaben über Belarus in das EU-Land Litauen eingereist. Von dort seien sie nach Polen weitergereist, mit dem Ziel Deutschland. An der deutschen Grenze aber wurden sie zurückgewiesen. Eine dieser drei Personen, eine junge Frau, hatte dabei angegeben, sie sei noch minderjährig.

Falls das stimmt, wäre das nach den EU-Regeln, die in der sogenannten Dublin-III-Verordnung niedergelegt sind, schon Grund genug, dass man sie jetzt nicht einfach in ein anderes Land zurückschieben darf. Das Verwaltungsgericht Berlin sagt deshalb: Deutschland muss prüfen, was dran ist an den Angaben der jungen Frau – und zwar rechtssicher, mithilfe von Experten und Dolmetschern. Ebenso muss Deutschland prüfen, was dran ist an der Behauptung der jungen Somalierin, sie habe eine Tante in Deutschland, die sich um sie kümmern könne. Und Deutschland muss der jungen Frau aus Somalia am Ende auch die Chance geben, gegen eine Entscheidung ein Rechtsmittel einzulegen.

Ein solches Verfahren muss insgesamt nicht lange dauern. Möglicherweise kommt dabei heraus, dass die drei Somalier nach Litauen zurückgeschickt werden, weil dieses Land nach den Dublin-Regeln für sie zuständig ist. Möglicherweise kommt aber auch heraus, dass eine oder mehrere der Somalier ihr Asylverfahren in Deutschland bekommen, weil bestimmte Sonderregeln greifen. Aber das EU-Mitgliedsland Deutschland hat kein Recht, diese Klärung („Dublin-Verfahren“) einfach zu unterlassen, betonen die Richter.

Ist das jetzt nur eine Einzelfallentscheidung, wie Innenminister Dobrindt am Montagabend gesagt hat? Also nichts, was die Merz-Regierung insgesamt zum Umlenken zwingen würde?

Nein. In diesem Punkt ist das Verwaltungsgericht Berlin sehr deutlich. Es ist eine Grundsatzentscheidung, was man schon daran erkennt, dass die ursprünglich zuständige Einzelrichterin den Fall „wegen grundsätzlicher Bedeutung“ an eine Kammer mit drei Mitgliedern weitergereicht hat. Auch hält sich die Entscheidungsbegründung nicht mit Details der Einzelfälle auf, sondern weist – ausführlich – ins Grundsätzliche: „Die Dublin-III-Verordnung erlaubt keine Zurückweisung ohne Durchführung des darin geregelten vollständigen Verfahrens zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats“, steht da. Und weiter: Dabei seien auch „Verfahrensrechte“ der Asylsuchenden zu beachten. Etwa das Recht auf eine persönliche Anhörung, oder spezielle Garantien für Minderjährige.

Und nicht zuletzt: Selbst wenn sich herausstellt, dass ein anderer EU-Staat zuständig ist, kann Deutschland den Betroffenen dennoch nicht einfach dorthin zurückschicken. Sondern: „Erst nach dessen Zustimmung kann gemäß Artikel 26 Dublin-III-Verordnung eine Überstellungsentscheidung erfolgen, gegen die den Betroffenen das Recht auf einen Rechtsbehelf zusteht.“

Die deutsche Professorin für Migrationsrecht Anuscheh Farahat, die nach Jahren an der Universität Erlangen-Nürnberg inzwischen in Wien lehrt, jedenfalls meint: „Es geht in dieser Entscheidung an keiner Stelle um irgendwelche Besonderheiten bezüglich Somalia. Sondern es geht um Regeln, die für alle Asylsuchenden gelten, egal aus welchem Land sie kommen und egal auf welchem Weg sie nach Deutschland gekommen sind.“ Innenminister Dobrindt habe sich darüber hinwegsetzen wollen. Aber das gehe nicht.

Die Bundesregierung hatte sich auf eine „Notlage“ berufen, um von den üblichen Asylregeln abweichen zu dürfen. Zählt das nicht als Argument?

Das Verwaltungsgericht Berlin meint: Nein. Zunächst sei es bloß eine leere Behauptung, dass Deutschland zu sehr unter der Last von Asylsuchenden leide. Die Bundespolizei hatte vor Gericht auf die Asylantragszahlen von 2024 verwiesen – das waren 229 751 Erstanträge. Das reicht dem Gericht nicht. Denn aus Zahlen ergebe sich noch nicht automatisch, dass in Deutschland eine „Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit“ herrsche. Vor allem aber betont das Gericht, wie hoch die Hürde sei, bevor man eine „Notlage“ ausrufen könne. Erst einmal müsse ein EU-Mitgliedsland, das sich überfordert sehe, in Europa mit den Partnern reden und versuchen, gemeinsam mit diesen eine Lösung zu finden.

Das Berliner Gericht meint: Das habe der EuGH in den vergangenen zehn Jahren schon etliche Male klargemacht. Und das heißt: Die Merz-Regierung hätte das alles vorher wissen können. Europarecht genießt Vorrang vor deutschem Recht. Mit Blick auf Innenminister Dobrindt spricht das Gericht von einer „unzureichenden Koordination dieser Maßnahmen mit der Europäischen Union, zumindest aber mit Polen als unmittelbar betroffenem anderen Mitgliedstaat“.

Ist das nur eine vorläufige Entscheidung des Gerichts?

„Die Entscheidung ist unanfechtbar“, schreibt das Verwaltungsgericht ganz am Ende. Formal hat das Gericht zwar in einem Eilverfahren entschieden, also eine nur „vorläufige“ Anordnung getroffen. Praktisch ist damit aber die Sache entschieden. Denn wenn die drei Somalier, die geklagt hatten, jetzt nach Deutschland hineindürfen, um ihren Fall im Detail zu schildern, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Ebenso wie Tausende weitere Asylsuchende, die jetzt genauso klagen könnten, wenn man sie an der Grenze pauschal abweisen würde.

Was müsste Deutschland tun, falls es sich dieser Zwänge des Europarechts entledigen möchte?

Europäische Verträge kann man ändern. Das ist sogar erst kürzlich sehr intensiv diskutiert worden. Erst im Sommer 2023 haben sich die EU-Staaten auf eine Reform ihres gemeinsamen Asylsystems verständigt. Das Ergebnis war aber, dass sie grundsätzlich am Prinzip der Einzelfallprüfung festgehalten haben. Wenn die Merz-Regierung das ändern wollte, müsste sie alle Mitgliedstaaten wieder an einen Tisch holen und mit ihnen eine andere Lösung aushandeln.

Wie kommt eigentlich ein kleines Verwaltungsgericht in Berlin dazu, allein über so eine große, internationale Frage zu entscheiden?

Alle Gerichte, ob groß oder klein, haben die Pflicht, das Europarecht durchzusetzen. Wo dieses nicht klar und eindeutig eine Antwort bereithält, muss zur Klärung immer der EuGH in Luxemburg als Autorität einschreiten. Aber so ist es hier nicht, meint zumindest das Verwaltungsgericht Berlin. Das Gericht geht von einer klaren Rechtslage aus – eben weil der EuGH aus seiner Sicht diese Asyl-Fragen zuletzt schon sehr oft und sehr klar entschieden habe.