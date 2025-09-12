Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro muss für mehr als 27 Jahre in Haft. Der rechtsextreme Politiker sei Anführer einer Verschwörung gewesen, so das Gericht. Während seiner vierjährigen Präsidentschaft habe man gesehen, dass Bolsonaro eine kriminelle Organisation mit der Absicht angeführt habe, einen Staatsstreich und das Ende des demokratischen Rechtsstaats umzusetzen. Über die juristische Aufarbeitung des brasilianischen Putschversuchs 2023 spricht in dieser Folge SZ-Redakteur Christoph Gurk. Er sagt: Der Prozess sei ein Meilenstein für Brasilien und habe den USA gezeigt, wie man einen Putschversuch juristisch aufarbeiten könne.