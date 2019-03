4. März 2019, 14:26 Uhr Vertretung der EU in Washington USA nehmen diplomatische Abwertung der EU zurück

Der US-Präsident hatte die EU-Vertretung in Washington protokollarisch herabstufen lassen.

Jetzt dürfen die Diplomaten bei Veranstaltungen wieder in der ersten Reihe sitzen.

Die Entscheidung erfolgt zwei Tage vor wichtigen Handelsgesprächen zwischen der EU und den USA.

Nach scharfen Protesten aus Brüssel haben die USA eine Entscheidung zur diplomatischen Abwertung der EU-Vertretung in Washington wieder zurückgenommen. Die EU-Vertretung werde ab sofort wieder wie die eines Nationalstaates behandelt, teilte das US-Außenministerium mit. Die EU sei eine "einzigartig wichtige Organisation" und "einer von Amerikas wertvollsten Partnern", wenn es darum gehe, Sicherheit und den Wohlstand in der Welt zu sichern.

Die EU war in Washington zuletzt nur noch wie eine internationale Organisation behandelt worden. Dies bedeutete, dass sie in der protokollarischen Rangordnung unter der von Nationalstaaten stand. Der EU-Vertreter in Washington konnte damit beispielsweise bei Veranstaltungen in hintere Reihen verbannt werden.

Unter US-Präsident Donald Trump hat sich das Verhältnis zwischen Washington und Brüssel verschlechtert. Trump äußerte sich wiederholt abfällig über die EU. Die EU wehrte sich gegen Entscheidungen der US-Regierung. So hielt sie am Atomabkommen mit Iran fest und entschied, mit Vergeltungszöllen auf neue US-Zölle zu reagieren. Die protokollarische Herabstufung wurde als Rache dafür empfunden. Ihre Aufhebung signalisiert eine Entspannung der Beziehung zwischen Washington und Brüssel.

Die Entscheidung erfolgte zwei Tage vor wichtigen Handelsgesprächen zwischen der EU und den USA. Am Mittwoch wollen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer darüber beraten, wie die von den USA angedrohten Zölle auf Importautos aus der EU noch abgewendet werden können.