28. Januar 2019, 18:46 Uhr Vertraulich Internes Gutachten über AfD im Netz

Partei fordert wegen der Veröffentlichung Konsequenzen für den Chef des Verfassungsschutzes.

Die Nachrichten-Website "netzpolitik.org" hat ein internes Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) veröffentlicht, in dem radikale Äußerungen führender Mitglieder der AfD analysiert werden. In dem Dokument, das am Montag ins Netz gestellt wurde, werden außerdem Kontakte einzelner AfD-Funktionäre ins rechtsextreme Milieu aufgelistet.

Mitte Januar hatte die Behörde die AfD zum "Prüffall" erklärt

Die AfD forderte wegen der Veröffentlichung dienstrechtliche Konsequenzen für Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang. Medien, darunter die Süddeutsche Zeitung, hatten in den vergangenen Tagen bereits einzelne Passagen aus dem Gutachten zitiert. Die AfD hatte den Verfassungsschutz vergeblich aufgefordert, ihr das als "Verschlusssache" eingestufte Gutachten zu übermitteln. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte am Montag, es sei "bedauerlich, wenn solche Unterlagen die Öffentlichkeit erreichen". Er könne nicht sagen, auf welchem Weg das Dokument zu den Betreibern der Website gelangt sei. Sollte es Anhaltspunkte dafür geben, dass strafrechtliche Konsequenzen erforderlich seien, dann würden diese auch eingeleitet.

Das BfV wollte zu dem Vorfall nicht Stellung nehmen. Der Verfassungsschutz hatte Mitte Januar die AfD insgesamt zum "Prüffall" erklärt. Noch genauer hinschauen will die Behörde beim rechtsnationalen "Flügel" der AfD und bei der Jungen Alternative. Beide wurden als "Verdachtsfall" eingestuft. Von einem Verdachtsfall spricht der Verfassungsschutz, wenn seiner Auffassung nach "hinreichend gewichtige Anhaltspunkte" dafür vorliegen, "dass es sich um eine extremistische Bestrebung handelt". Grundlage der Entscheidung war das Gutachten. Die AfD fordert, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den Verfassungsschutz-Chef für die Veröffentlichung zur Rechenschaft zieht. "Als oberster Behördenleiter muss Herr Haldenwang die Konsequenzen dafür tragen, dass offensichtlich durch Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz eine vertrauliche Verschlusssache gezielt an die Medien gegeben wurde", meinte AfD-Vize Georg Pazderski.